Українці у Конгресі. Хто із конгресменів та губернаторів США має українське коріння?

8 листопада у США відбулись проміжні вибори до Конгресу США та у місцеві законодавчі органи. Зокрема, за попередніми оцінками результатів виборів, про які повідомляють ЗМІ, свої місця зберегли законодавці Палати представників США демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі й республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс, які очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus).

Представник Групи підтримки України в Сенаті (Senate Ukraine Caucus​) демократ Річард Блументаль був переобраний від штату Коннектикут, а натомість на місце іншого представника "українського кокусу" демократа Роба Портмана, який не брав участі у виборах, прийшов республіканець Джей Ді Венс, який казав, що йому "щиро байдуже, що станеться з Україною".

​Голос Америки зібрав також інформацію про політиків з українським корінням, які перемогли на виборах або балотувались.

Палата представників Конгресу США

Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, переїхала до США з України понад 20 років тому. У 2017 році стала представницею місцевого Сенату штату Індіана. У кріслі конгресвумен з 2021 року. В інтерв'ю Голосу Америки у липні пояснила свою позицію щодо необхідності більшої підзвітності та ефективності надання американської допомоги Україні: "Зараз у нас є проблема - відсутність належної перевірки та неефективна логістика дійсно уповільнюють процес. Належний нагляд і належне матеріально-технічне удосконалення насправді збільшить швидкість і ефективність поставок на передову".

Конгресмен-республіканець Джордж Сантос з боку матері походить із родини українських євреїв, які втікали від переслідування до Європи, а потім до Бразилії. Працював фінансистом. Представник ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч вперше обраний до Конгресу від штату Нью-Йорк. В інтерв'ю Fox News після початку російської війни сказав: "Ми всі пережили 11 вересня (теракти 2001 - ред.), тому ми знаємо відчуття нападу на Батьківщину, і ми знаємо, що це таке, і це справді нагадує 11 вересня, бачити ракети, які літають над столицею України та вражають цивільних у густонаселених районах. Тож це боляче".

Переможці губернаторських перегонів українського походження

Губернатор-демократ штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер має українське єврейське походження. У кріслі губенатора з 2019 року. Українська громада Чикаго та штату стверджує, що губернатор багато знає про Україну. Пріцкер також рішуче засуджував російську війну в Україні, а Національна гвардія штату Іллінойс має тісні зв'язки із українськими силами, яким там надавалось тренування.

Губернатор-демократ штату Колорадо Джаред Поліс, демократ, представник ЛГБТ-спільноти, представник третього покоління іммігрантів, які прибули до Сполучених Штатів з Польщі та України на початку 20-го століття. У кріслі губенатора з 2019 року. Після початку війни Росії в Україні офіс Поліса збирав допомогу Україні та працювала над ​програмою для українських біженців.

Кандидати українського походження, які, за попередніми оцінками, програли вибори

Анжела Грабовська, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США у 1989 році разом із чоловіком та дітьми. Починала як медсестра, стала фінансовою радницею. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Індіана, програла демократу Андре Карсону. В інтерв'ю Голосу Америки заявляла, що аби припинити війну Росії в Україні США повинні "посадити всіх за стіл" переговорів, а також "що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія".

Макс Семененко, 25 років тому емігрував з України у 14-річному віці. Бізнесмен, інвестор. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Каліфорнія, програв демократці Доріс Матсуї. Як пише американське видання Egcitizen, у березні Семенко заявив, що "шокований" війною Росії в Україні і що його "серце там (з Україною)". Заявив: "(Українці) і досі у Радянському Союзі, але зараз борються за те, щоб стати вільними. Але вони не розуміють наповну, що таке свобода. Я зрозумів, що таке свобода, коли став громадянином (США)".

Каріна Ліпсман, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США дитиною разом з матір'ю. Економістка, працювала у галузі оборони та розвідки. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Вірджинія, програла демократу Дональду Беєру.

Юрій Дашевський, народжений у Ташкенті в родині українців з Одеси й Києва, які переїхали туди під час Другої світової. Працював у театральній галузі, документаліст, веде радіопрограму. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Нью-Йорк, програв демократу Хакііму Джеффрісу. Розповів в інтерв'ю UA Diaspora, що збирав на своїй YouTube-сторінці збирав кошти на допомогу Україні і якщо потрапить до Конгресу, то продовжить підтримувати допомогу Україні.