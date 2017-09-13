Росія нишком підриває санкції проти КНДР - The Washington Post

Російські контрабандисти заходились допомагати Північній Кореї, постачаючи бензин та інші життєво необхідні товари, щоб допомогти їй пережити нові обтяжливі економічні санкції, повідомляє The Washington Post з посиланням на висновки американських урядових аналітиків. Вони сумніваються, що лише фінансових заходів буде достатньо, щоб примусити диктатора Кім Чен Ина полишити програму з ядерної зброї.

Російський експорт різко зростає в той час, як Китай, найбільший торговельний партнер Північної Кореї, посилює економічних тиск на свого сусіда. Ця торгівля дозволяє Північній Кореї триматись в час, коли Сполучені Штати думають над поглибленням економічної та політичної ізоляції Кима у відповідь на ядерні та ракетні випробування.

Офіційні документи та заяви свідчать про зростання танкерних перевезень цією весною між портами Північної Кореї та Владивостоку, зазначає видання.

В час невизначеності через міжнародні санкції для Північної Кореї, російські бізнесмени користуються нагодою швидко заробити, створюючи лабіринти компаній для прикриття угод та відмивання виплат, повідомляє The Washington Post, посилаючись на повідомлення посадовців правоохоронної системи США, які проводять моніторинг санкційних програм.

Адміністрація Трампа сподівалась, що нові обмеження введені Китаєм, включаючи тимчасову заборону на торгівлю бензином та дизельним пальним з Північною Кореєю примусять Кима піти на переговори.

Рада Безпеки ООН цього тижня затвердила новий пакет економічних санкцій, який обмежує постачання нафти до Північної Кореї, зменшуючи на 30 відсотків доставку палива. Пропозицію США про введення повного паливного ембарго довелось облишити в обмін на підтримку заходів з боку Росії та Китаю.

У США є один важіль, адже контрабандисти надають перевагу розрахункам в доларах

«Коли китайці перекривають нафту та газ, ми бачимо, що вони йдуть до Росії», - сказав виданню поінформований американський високопосадовець, який побажав залишитись анонімним, посилаючись на аналітику, підготовану на основі розвідданих та конфіденційних інформаторів.

Останнім часом, незаконна торгівля між Росією та Північною Кореєю так зросла, що цього року місцеві посадовці запустили окремий пором між двома містами. Цей зв’язок було тимчасово припинено минулого тижня через фінансову суперечку, зазначає WP.

Офіційна Москва продовжує критикувати міжнародні зусилля з обмеження торгівлі з Північною Кореєю. «Ми повинні діяти не емоційно, що може штовхати Північну Корею в глухий кут», - заявив Путін на прес-конференції в Південній Кореї.

Американські посадовці визнають, що практично неможливо фізично припинити постачання російськими танкерами палива Північній Кореї. Однак, у США є один важіль, адже контрабандисти надають перевагу розрахункам в доларах.

В рамках посилення санкцій проти Росії, Міністерство юстиції США зробило кроки для вилучення мільйонів доларів США, які, ймовірно, використовувались для таких транзакцій

«Тут є вразливість, адже люди з якими працює Північна Корея хочуть долари. Північна Корея саме намагалась переслати до Росії долари, - заявив Руджеро, колишній посадовець Міністерства фінансів США, - росіяни не будуть приймати корейський вон».

Дивіться також: Доля 800 000 тисяч "мрійників" у руках Конгресу