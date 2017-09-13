У Вашингтоні заговорили про можливий візит Трампа до Китаю в листопаді

Президент США Дональд Трамп в листопаді може відвідати Китай в рамках свого першого офіційного візиту до Азії, який пройде на тлі напруженості навколо ядерних випробувань в КНДР.



Про це повідомив американський чиновник, який просив не називати його імені.



Вашингтон і його союзники вважають, що Китай, будучи головним союзником і торговельним партнером Північної Кореї, повинен чинити на неї більше тиску, щоб змусити Пхеньян згорнути ядерну і ракетну програми.



Голова КНР Сі Цзіньпін запросив Трампа відвідати Китай, коли в квітні зустрівся з ним в Палм-Біч, штат Флорида. Двоє лідерів також зустрічалися за лаштунками липневого саміту «Великої двадцятки».



У листопаді Трамп планує відвідати саміт США-АСЕАН і саміт країн Східної Азії на Філіппінах, а також саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі.



У МЗС Китаю поки що не відповіли на запит про коментарі з приводу можливого візиту Трампа.



Японська телерадіокомпанія компанія NHK повідомляє з посиланням на неназвані дипломатичні джерела, що в рамках свого листопадового турне Трамп також планує відвідати Японію і Південну Корею.

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