Трамп попередив, що військова сила США принесе КНДР «сумний день»

При цьому президент висловив надію, що йти на військові заходи не доведеться





Президент США Дональд Трамп попереджає, що «для Північної Кореї настане дуже сумний день», якщо США застосують проти неї військову силу.



Президент, виступаючи на прес-конференції разом з еміром Катару шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, відповів на запитання журналіста словами: «Будемо сподіватися, що нам не доведеться цього робити стосовно КНДР».



Трамп двічі відмовився відповідати на запитання про те, чи вважає він прийнятним, щоб Пхеньян зберіг ядерну зброю, але в «стримуючому» форматі.



«Я з вами переговори не веду, - сказав Трамп. - Можливо, у нас буде шанс вести переговори з кимось ще, але я, на відміну від минулих адміністрацій, свої переговорних позицій не розкриваю. Але можу сказати вам, що Північна Корея веде себе погано, і це потрібно припинити».



За словами Трампа, протягом останніх 25 років адміністрації США стикалися з тим, що «на наступний день після досягнення угоди в КНДР починаються нові роботи, що продовжують розвиток ядерної програми».



Після виступу президента високопоставлений представник адміністрації Трампа висловив побоювання, що стримувати КНДР неможливо.



Чиновник зазначив серйозний ризик того, що лідер КНДР Кім Чен Ин неправильно прорахує реакцію США на свої провокації, і попередив, що Пхеньяну не слід «недооцінювати готовність Америки захищати себе і своїх союзників».



Північна Корея стверджує, що в неділю провела успішне випробування водневої бомби на полігоні Пунгері.



«Поки що ніщо не суперечить твердженням Північної Кореї про те, що це була воднева бомба, - заявив високопоставлений представник влади США. - Однак однозначного висновку з цього приводу у нас поки ok немає».



Головний заступник директора з національної розвідки Сью Ґордон в четвер заявила на саміті з безпеки: «Північна Корея всім докучає. Складається враження, що у неї невблаганно зростаючий потенціал, який росте з кожним днем, і вона робить демонстративні жести, які доводять, що її амбіції не безпідставні».

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