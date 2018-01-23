Місія ОБСЄ фіксує на Донбасі продовження підготовки сторін до активізації конфлікту

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує на сході України нарощення сил і засобів, а також підготовку сторін до продовження й активізації конфлікту.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

«Відсутність розмінування, відведення озброєнь і розведення сторін, а також продовження підготовки є раннім застереженням, що сторони замість того, щоб припиняти насильство, готуються до більшого», – сказав Гуґ.

Гуґ повідомив, що спостерігачі зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню минулого тижня, порівняно з попереднім періодом. Особливе занепокоєння, заявляють в СММ ОБСЄ, викликає ситуація на світлодарському напрямку.

Місія підтвердила, що в районі Оленівки 21 січня один чоловік загинув, ще один був поранений при перетині контактної лінії цивільним автобусом, який обстріляли зі стрілецької зброї.

«Картина того, що відбулося, ще не повна, і ми у Спеціальній моніторинговій місії намагаємося встановити факти. Але один факт є беззаперечним: чоловік, який загинув, та інший, який був поранений, яким ще і не виповнилося 60 років, як і інші цивільні особи, що загинули чи отримали поранення внаслідок конфлікту, є невинними жертвами», – наголосив Александр Гуґ.

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