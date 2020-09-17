Країни ОБСЄ створюють експертну місію для вивчення повідомлень про порушення прав людини у Білорусі - заява місії США

Країни ОБСЄ створюють незалежну експерту місію, яка займеться вивченням повідомлень про серйозні порушення прав людини у Білорусі, включно з підтасовкою виборів та перешкоджаннями свободі вираження та праву на мирні зібрання. Про це йдеться у заяві місії США до ОБСЄ оприлюдненій сьогодні.

"Ми закликаємо владу Білорусі співпрацювати із Місією", - повідомляє заява.

Результатом роботи місії стане доповідь з рекомендаціями Білорусі, ОБСЄ та міжнародній спільноті щодо можливого вирішення піднятих проблем.

Робота місії буде організована у відповідності до "Московського механізму", який, як відзначає заява, дозволяє групі із 10-ти або більше країн-членів ОБСЄ створити місію незалежних експертів для вивчення особливо серйозних загроз зобов'язанням щодо прав людини з боку країни-члена.

"США вже закликали владу Білорусі негайно припинити насильство проти народу Білорусі та звільнити всіх несправедливо затриманих або ув'язнених. Громадяни Білорусі мають право визначати власних лідерів через вільні та чесні вибори. Ми сподіваємося, що використання Московського механізму сьогодні принесе мирне вирішення політичної кризи у Білорусі", - також відзначаєтья у заяві.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі БелТА, 16-го вересня Олександ Лукашенко заявив, що зовнішні "агресори" Білорусі, включно із США та Україною, переслідують мету знищити Білорусь.

"Україна, попри нашу незмінну її підтримку (наприклад, у питаннях територіальної цілісності та інших), всупереч духу наших взаємовідносин стала форпостом політичних провокацій", - наводить слова Лукашенка БелТА.

Днями у Сенаті США було представлено двопартійну резолюцію, яка заявляє про невизнання Сенатом офіційних результатів виборів у Білорусі. Пропонована резолюція також заявляє про солідарність Сенату із народом Білорусі та визнає провідну роль жінок у мирних протестах та про-демократичному русі у країні. З текстом резолюції можна ознайомитись на сайті Сенату.

Резолюція також закликає уряд США, у координації із Європейським Союзом, накласти точкові санкції проти офіційних осіб у Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократичних процесів у Білорусі, участь у порушеннях прав людини та політичних репресіяї.

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