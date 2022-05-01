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"Ми хочемо, щоб світ знав правду", - прес-секретарка "Охматдиту" про історії поранених на війні дітей і роль медіа у протидії пропаганді РФ
Фотографувати поранених на війні українських дітей, збирати історії свідків воєнних злочинів і передавати ці докази світовим медіа. Таку місію для себе від початку війни обрала прес-служба найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит». Про свою співпрацю із провідними світовими медіа і важливість донесення правди для боротьби проти російської пропаганди - в інтерв'ю прес-секретарки «Охматдиту» Анастасії Магеррамової.
Анастасіє, розкажіть, як ви почали знімати на камеру поранених на війні дітей і записувати їхні історії?
Я - прес-секретарка Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Це найбільша дитяча спеціалізована лікарня України. Але від початку війни лікарня надає допомогу і дорослим в тому числі. Я жила у лікарні, жила, працювала від початку війни і в мене навіть іншої думки не було не було, щоб цього не робити, тобто ми з моєю колегою Лідією Дмитрашко з прес-служби фіксували абсолютно все, що відбувається у лікарні.
Починаючи від першого ми все знімали, фільмували, як привозять до нас дітей з осколковими пораненнями, мінно-вибуховими, кульовими. Так, прибували діти з бойовими травмами, звичайні людини, це жахливі речі відбувалися.
Наскільки складно щодня бачити такі історії? Чому це потрібно?
До нас надходили діти, які отримали травми через війну, через військові дії, через російське вторгнення. Ми брали інтерв'ю, тобто у нас багато є свідків цих злочинів, яких ми знімали, це не один десяток людей, які стикнулись із жахами війни і які готові про це говорити.
Звичайно, це складно і для нас, і для цих людей, - згадувати ці жахи, коментувати. Але ми розуміємо, що ми хочемо, щоб світ знав правду. Ми хочемо справедливості, за нами правда, за нами справедливість, і ми хочемо це доносити світу, щоб отримати допомогу, щоб отримати підтримку і щоб війна закінчилась якнайшвидше і щоб винні були покарані.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Ми бачимо що російська пропаганда дає свої плоди і має своїх прихильників. І ми маємо переважати, ми маємо зі свого боку надавати достовірну інформацію, щоб світ знав правду, бо люди, будучи на іншому континенті, вони не знають, що тут відбувається. А ми тут працюємо, ми бачимо цих постраждалих, ми чуємо їхні історії. Тобто коли запитують: «А звідки ви знаєте, що там робиться?»..
Ми кожен день бачимо постраждалих. Ми кожен день спілкуємось з ними. І це не один десяток людей. І сотні людей не можуть бути акторами і грати.
Чиї історії найбільше закарбувались у пам'яті?
Ми бачимо дітей з відірваними пальцями, з відірваними кінцівками, з кулями в обличчі, з осколками в ногах, в ребрах, з жахливими пораненнями на спині. Тобто надивились всякого. Є діти, які померли, на жаль, через травми, отримані внаслідок воєнних дій та через російських військових. Бо ми чуємо історію, коли просто впритул був розстріляний батько на очах у сина, і він це коментує, він це пам'ятає, і сам отримав кульове поранення.
Ми чуємо історію, як у дівчинки 6-тирічної на очах мама загинула через те, що снаряд влучив у їхній будинок; і вона малює малюнки в блокнотику кожен день для своєї мами загиблої.
Ми чуємо історію, як дівчинка виїжджала з мамою з Ірпеня і потрапила під мінометний обстріл, і це був так званий «зелений коридор», але все одно російська сторона почала обстріл, й жахливі травми отримала дитина з мамою. Чи коли виїжджала родина з Чернігова, яка потрапила під обстріл…
У нас був чоловік, пацієнт Олександр з Бучі, на його очах убили його дружину та двох синів маленьких і весь його світ загинув в одну секунду.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Чи можна звикнути до такого?
Насправді, я вже думала, що я вже звикла, бо я тут вже два місяці одне й те саме розказую. Інколи журналісти приходять, і я дуже спокійно це розказую, бо я вже звикла…
Я просто знаю всі історії, всіх постраждалих напам'ять. Я цим живу, я бачу в цьому сенс. Але це дуже важко. Вчора, наприклад, я була на інтерв'ю у дівчинки з Маріуполя, їй 12 років, звати Кіра. Тата в неї в Маріуполі вбили, мама в неї померла, коли тільки вона народилась. Дівчинка була вивезена на непідконтрольну територію спочатку, в неї було поранення, вона підірвалася на розтяжці. Вона розказує, що там дуже було страшно, що там дуже бахкало. Вона розповідає, що тата її вбили, а вона каже, що вона береже його телефон…
Через обстріли, через небезпеку, через війну дітки не могли та дехто і досі не може дістатися «Охматдиту», щоб отримати допомогу. І це є окремим нашим болем, що велика кількість дітей постраждалих не доїхали до лікарні.
Були у нас такі випадки, що нам телефонують, кажуть: «До вас везуть трьох поранених дітей, дві дитини поранені в голову, одна – в груди». І ми чекаємо, все знімаємо, що ми чекаємо трьох поранених дітей, вже розгорнули операційні, і потім дзвінок, що одна дитина загинула. Другий дзвінок, що друга дитина загинула, третій дзвінок був такий, це Київська область була, що ми не можемо виїхати через обстріли… І з ними було втрачено зв’язок. Таких ситуацій було багато.
Також була ситуація, телефонують, кажуть, що везуть п'ятьох поранених дітей. І ми чекаємо, чекаємо… і я не знаю, що з ними трапилось, не знаю, вони не доїхали…
Дуже багато у нас історій, це все я пропускаю через себе, прив'язуюсь до пацієнтів, хоч це неправильно.
Що вам допомагає у роботі?
Лікарі мене дуже вражають. Який би жах не відбувався, вони без паніки, спокійно надають допомогу і все. Що мені надає сили, це команда людей, які поруч, команда «Охматдиту», команда лікарів і не тільки лікарів, бо лікарня функціонує на повну. Тут і санітарки важливі, і медсестри, і кухарі, і адміністративна частина персоналу. Тобто кожен на своєму місці і робить, що може. І разом – ми одна команда.
Від початку війни «Охматдиту» допомагає велика кількість волонтерів, благодійних організацій. Ми дуже вдячні їм. Наприклад, до нас приходять лікарняні клоуни, волонтери, які проводять час із дітками, якось намагаються їх розрадити, іще коли ми були в бомбосховищах, в підвалах, вони там дітками співали, танцювали, якось намагались, щоб у дітей продовжувалась дитинство незважаючи ні на що.
Нещодавно в нас було бульбашкове шоу. І ми хочемо, щоб у наших дітей продовжувалось дитинство, незважаючи на війну, на жахи, які відбуваються навколо. Ми хочемо їм подарувати якісь добрі емоції.
Також у нас з'явився такий проект «День краси», це коли до нас приходять волонтери, майстри з різних салонів краси, і роблять батькам діток або діткам і команді лікарів та медсестер манікюри, зачіски, макіяж. І це також терапія, це також важливо.
Ще маємо таку традицію, що кожної п'ятниці у нас концерт. Розпочав таку традицію Олег Скрипка. Це ініціатива була генерального директора, він хотів порадувати жінок на 8 березня. І напочатку березня у нас були дуже важкі пацієнти, і я думала: "Які тут концерти? У нас тут загиблі діти, поранені". Але у нас відбувся концерт - і люди плакали, підспівували. І я зрозуміла, що людям це потрібно. Я теж плакала, знімала. Людям потрібні ці емоції, музика також лікує. І в такі дійсно тяжкі часи такі концерти, зустрічі - дуже важливі.
Потім до нас приєдналась Соломія Вітвіцька, яка допомагає нам із цими концертами. У нас уже побували Наталія Могилевська, Віталій Козловський, а нещодавно до нас завітав Святослав Вакарчук, потім ми також були у нього на концерті. Також у нас був гурт "Без обмежень", і коли вони співали пісню "Вільні люди", всі підспівували. Це підзаряджає команду "Охматдиту" працювати далі, бути сильними, разом. І вже запитують: "А хто буде в наступну п'ятницю?"
До вас у лікарню нещодавно приїжджав президент України Володимир Зеленський, розкажіть про його візит.
Він відвідав діток з Маріуполя, постраждалих через війну. Це дівчинка Кіра, якій 12 років і в якої в Маріуполі вбили батька. І хлопчик, 10-річний Ілля, у якого вбили маму. Діти лишилась сиротами.
Президент брав активну участь у їхньому визволені, вони були вивезені на непідконтрольні Україні території, і президент брав участь для того, щоб повернути дітей. Це дає надію для інших людей повернути своїх дітей, які були вивезені з України. І це була така дуже тепла зустріч, він приїхав, подарував діткам подарунки, планшети. Дуже була тепла зустріч, добра, і також він нагородив наших співробітників, лікарів високими державними нагородами і також підтримав команду лікарів, підтримав лікарню.
Яке особисте враження він на вас справив?
Він така дуже проста приємна людина, вдалось його й обійняти, і добрі слова сказати. Він пообіцяв, що завітає в «Охматдит» ще. Звичайно, це був формальний візит, але було таке враження, що ніби наш друг приїхав, особисто в мене так.
Ми також подякували президенту за те, що він робить зараз. І в нього зараз колосальне навантаження, я не знаю, як людина це все витримує. Але ми зараз всі - одна команда і ми маємо підтримувати один одного, кожен на своєму місці і робить те, що він може.
За цей час "Охматдит" привернув дуже багато уваги світових медіа. Із ким ви співпрацювали?
За період війни ми співпрацюємо й співпрацювали з великою кількістю журналістів, міжнародних журналістів, американських, британських, канадських, із Європи. Тобто я думаю, що ми з усіма топовими ЗМІ працювали. Це і "The York Times", BBC, CNN, CBC й інші відомі медіа. І не було ще за ці два місяці ані дня, щоб у нас не було журналістів або якоїсь взаємодії з журналістами. І ми вважаємо, що це важливий інструмент в загальній війні, бо це інформаційна війна і ми маємо доносити зі свого боку правду.
Я щаслива і дуже вдячна журналістам та медіа за увагу до нашої країни, до нашої лікарні, в тому числі, за висвітлення коректної інформації, правдивої інформації про війну, яка відбувається зараз в Україні.
Ми з моєю колегою Лідією Дмитрашко намагаємось полегшити життя журналістів. Чому? Бо ми хочемо донести правду великій кількості людей, а щоб це зробити, ми хочемо бути ефективними, ми хочемо ефективно використовувати свій час, свої ресурси, свої можливості і тим самим допомагати журналістам робити їхню роботу. Бо разом ми дійсно всі одна команда, і ми маємо полегшувати життя одне одному, щоб зробити якісний матеріал, щоб зробити якісно свою роботу та наблизити нашу перемогу, донести світу правду і щоб це мало якийсь вплив.
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Президент США згадав про загибель журналістки "Радіо Свобода" Віри Гирич у промові до Асоціації кореспондентів Білого дому
Президент Сполучених Штатів Джо Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич у своїй промові перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу Білого дому.
Байден виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Він перелічив злочини, зокрема, проти журналістів та медіа в ході повномасштабної агресії Росії проти України. Серед них президент США назвав загибель Віри Гирич внаслідок обстрілу в Києві.
«Одна журналістка з Радіо Свобода була вбита всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії і відео того, що там (в Україні – ред.) відбувається, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини», – сказав Байден.
У своїй промові він додав, що світ «побачив сміливість українського народу завдяки сміливості американських репортерів у цій кімнаті та їхніх колег по всьому світу і на місці подій».
Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.
Внаслідок обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.
Міноборони Росії, де війну в Україні називають "спецоперацією" з "демілітаризації", заявило, що удар по Києву 28 квітня нібито знищив виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем». Українська влада цю інформацію не підтверджувала.
- Голос Америки
Анджеліна Джолі у Львові поспілкувалася із волонтерами про допомогу українським дітям. Відео
У суботу Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі прибула до залізничного вокзалу Львова. Джолі зустрілася та поспілкувалася з волонтерами про підтримку, яку вони надають переселенцям, особливо дітям. «Я знаю, наскільки цілющим є те, що хтось показує людині, що вона важлива, що її голос є важливий». За останніми підрахунками агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), цього року близько 8,3 мільйона людей покинуть Україну.
Маркарова: “Сьогодні ми робимо акцент на озброєнні за стандартами НАТО”
Законопроект про ленд-ліз для України, який у четвер, 28-го квітня, пдтримали в Палаті представників Конгресу, “робить серйозну де-бюрократизацію багатьох процедур, надає ширші повноваження президенту”. Таким чином посолка України у США прокоментувала українським журналістам останні ініціативи на підтримку України від Білого Дому та Конгресу.
“На сьогоднішній день, головний акцент ми робимо не на радянський тип озброєння, а на озброєння натівського стандарту, яке ми знаємо, як використовувати”.Оксана Маркарова, посолка України у США
Дипломатка також підкреслила, що протягом одного тижня Палата представників проголосовала за ленд-ліз, а президент США Джо Байден зробив запит щодо надання додаткових бюджетних коштів Україні. За її словам, коли Конгрес підтримає виділення додаткових коштів, вони підуть на різні програми допомоги Україні, і зокрема - на програму ленд-лізу.
“Це іще не сам ленд-ліз так би мовити, це не сам договір, в якому написано: Що? На яку суму? І коли? Це все одно - бюджетний процес. За наші власні кошти нам ніщо не заважає і зараз купувати (ред. озброєння) Питання ленд-лізу це питання надання Сполученими Штатами нам (ред. озброєння). Але на сьогоднішній день США надають нам (ред. озброєння) через декілька програм. Просто у нас з’явиться ще одна можливість, інструмент, через який, можна буде співпрацювати”, - пояснила Маркарова, відповідаючи на запитання "Голосу Америки".
Маркарова зазначає, що навіть до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ мав потужну співпрацю із Вашингтоном. Так, у 2021-му США вже виділили Україні 650 млн. долларів на воєнну допомогу. А з моменту початку повномасшатбної війни Україна вже майже освоїла 3,5 мільярди долларів, виділених Конгресом на озброєння. Із нинішніх потреб України посолка виділяє три основні пункти: безпека, бюджет, гуманітарна допомога.
“Ми розуміємо ситуацію на фронті, ми розуміємо ситуацію в економіці, тому і президент, і прем'єр-міністр усі дуже активно працюють для того, щоб у нас були додаткові ресурси. По-перше, на підтримку безпеки. По-друге, підтримка бюджетна дуже важлива, тому що вплив війни на наші публічні фінанси величезний, негативний. Ми збираємо зараз коаліцію країн, які допоможуть, особливо в короткотерміновій перспективі. І звичайно - гуманітарна допомога”, - розповідає посолка України у США.
Також Маркарова позитивно відзначила зустріч міністрів оборони майже 40-ка країн-партнерів на військово-повітряній базі США в Німеччині "Рамштайн”. За її словами, подія, ініційована американською стороною, дозволила створити постійнодіючу, координаційну групу допомоги Україні.
“Усі наші партнери абсолютно чітко розуміють та знають, які саме види озброєння нам потрібні. Тому завдання зараз їх знайти, максимально швидко отримати і доставити. Але, що це буде, давайте будемо говорити, коли воно вже буде ефективно використане і приноситиме результати”, - розповідає Маркарова і додає, - “на сьогоднішній день головний акцент ми робимо не на радянський тип озброєння, а на озброєння натівського стандарту, яке ми знаємо, як використовувати”.
У четвер, 28-го квітня, Палата представників підтримала законопроект про ленд-ліз для України, який раніше був проголосований у Сенаті. Законопроект фактично дозволяє США віддавати в борг або лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. У подальшому використана військова техніка може бути списана. А за знищену техніку не доведеться платити.
Дивіться також: Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про ленд-ліз. Що далі?
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