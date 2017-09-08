Остання місія «Королеви небес» проти урагану «Ірма»

Поважний за віком повітряний флот далекомагістральних авіалайнерів Jumbo Jet Boeing 747 компанії Delta закінчує строк служби, пише Business Insider.

Однак, перед цим, Delta надсилає «Королеву небес» на фінальну місію – допомогти евакуювати людей зі штату Флорида перед ураганом «Ірма», - повідомляє видання.

В п’ятницю, один з семи Boeing 747 компанії здійснить переліт з Орландо до Детройту - бази авіакомпанії Delta. Літак може перевезти 376 пасажирів, що допоможе зменшити навантаження на аеропорти Флориди.

Як правило, Delta використовує такі літаки для трансатлантичних перельотів.

Цей переліт не буде безкоштовним, однак Delta встановила верхнє обмеження на ціну квитка в 399 доларів, повідомляє видання.

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Декілька днів тому Delta вивезла повний літак пасажирів з Пуерто-Ріко якраз перед початком урагану, зазначається в статті.

Ураган «Ірма» приніс руйнування на Карибські острови.

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