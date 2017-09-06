Ураган «Ірма» проходить над островами Карибського басейну

Мешканці островів Карибського моря переживають найбільший у своїй історії ураган «Ірма», який рухається в напрямку Флориди. В регіоні оголосили надзвичайний стан, з деяких територій примусово евакуюють населення, деякі з карибських островів – вже у воді.

Ураган «Ірма» найвищої 5-ї категорії продовжує лютувати над островами Карибського моря, напустивши на них сильні вітри, штормові хвилі і небезпечні зливи. Ураган уже пройшов над островами Сен-Мартен та Ангілья, там швидкість вітру стабільно сягала 295 км за годину.

«Це справді великий шторм. Цього разу це серйозно».

Національний центр спостереження ураганів назвав цей шторм «потенційно катастрофічним». Влада Пуерто-Рико оголосила надзвичайний стан і привела до готовності Національну гвардію.

Дві жінки перебувають у Пуерто-Рико на відпочинку. Їхнє помешкання на шостому поверсі вілли вже затоплене водою, яка постійно піднімається.

«Повідь надзвичайна. Вітер приносить воду через двері».

Щойно одружені Сара та Скот приїхали у Пуерто-Рико на медовий місяць. Вони заблоковані у ванній готельної кімнати.

«Зараз 3:30 ночі. Ми щойно перейшли у ванну. Вітер на вулиці десь 160 кілометрів за годину. Двері трясуться, вода потрапляє всередину».

«Ірма» рухається у напрямку Флориди, де синоптики передбачають підняття рівня води, можливі зсуви ґрунту і повені. Висота хвиль на узбережжях регіону може сягати вище 7-ми метрів.

Губернатор Флориди Рик Скотт оголосив надзвичайний стан заздалегідь по всій території штату, щоб дати місцевим органам влади час на підготовку до можливого прибуття урагану. Він каже:

«Шторм масивний. Місцями він може повністю накрити будинки і піти далеко вглиб регіону. … Він більший, швидший і сильніший за попередній шторм «Ендрю». Важливо не зосереджуватись на тому, яким точно шляхом піде цей ураган, бо шторми такого рівня можуть сягнути цілого штату, і кожен має бути готовий. Не ігноруйте накази до еваукуації, пам’ятайте, ми можемо відбудувати ваш будинок, але ми не зможемо відновити ваше життя».

На півдні Флориди заправні станції вже спорожніли, продукти у магазинах розмітаються.

Говорить мешканка Флориди Елізабет Пріето:

«Мені страшно, я ніколи не бачила шторму 5-ї категорії. Я пережила шторми «Джордж», «Ендрю», «Вільма», але я не збираюсь лишатись тут під час «Ірми»».

Метеорологи попереджають, що «небезпечне око» урагану також пронесеться над деякими районами північної частини Віргінських островів. У четвер «Ірма» проходитиме неподалік узбережжя Домініканської Республіки. Багато авіарейсів із Домініканської Республіки та Флориди вже скасовані. Якщо він рухатиметься зі стабільною швидкістю та в тому ж напрямку, то до Флориди ураган «Ірма» може дістатися на вихідних.

За даними синоптиків, за «Ірмою» сформувався ще один шторм. Поки не повідомляють про його швидкість та напрям.

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