У Парижі чоловік з молотком напав на поліцейського

У Парижі біля Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам) - сталася стрілянина.
Представники влади повідомляють, що невідомий з молотком поранив співробітника поліції. Силовики відкрили вогонь по нападнику, він поранений.
Поліція рекомендує мешканцям Парижа уникати місце події.
Відвідувачі Собору Нотр-Дам повідомляють у соцмережах, що заблоковані у будівлі.
Більше інформації наразі немає.
У Франції з 2015 року діє надзвичайний стан. Після низки нападів у Парижі, жертвами яких стали понад 100 людей, у країні підвищені заходи безпеки.
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