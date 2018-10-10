Паспорт цієї країни дає найбільшу свободу пересування

Новий звіт, опублікований 9 жовтня 2018 року, показує, кордони скількох країн дозволено перетинати громадянам тих чи інших країн, повідомляє CNN.

Згідно з індексом паспортів Henley, складеним міжнародною консультативною компанією Henley & Partners Citizens, Японія має найпотужніший паспорт на планеті.

Отримавши безвізовий доступ до М'янми раніше цього місяця, громадяни Японії тепер мають безвізовий або спрощений візовий доступ до 190 різних напрямків у всьому світі. Другу позицію посів Сінгапур – 189 країн.

Німеччина, що посіла в 2018 році перше місце, перебуває зараз на третьому місці зі 188 напрямками. Такі ж самі показники у Франції та Південної Кореї.

Сполучені Штати та Великобританія посіли п'яте місце. Росія спустилася на 47-е місце.

Україна здобула 41-шу позицію (128 напрямків).

Об'єднані Арабські Емірати – найбільший успіх десятиліття в сфері свободи пересування. Країна піднялася з 62-го місця в 2006 році і до 21-го в 2018-му.

Останнє місце в оновленому рейтингу належить Афганістану та Іраку, які мають безвізовий або спрощений доступ лише до 30 юрисдикцій, трохи нижче Сирії та Сомалі (32) та Пакистану (33).

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