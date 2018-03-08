Пентагон запевнив, що США здатні відповісти на будь-яку загрозу з боку Росії

Заступник міністра оборони Джон Руд зазначив, що недавні заяви Путіна про нові озброєння «не стали несподіванкою, але викликали розчарування»





Керівники американського оборонного відомства звернулися до Росії з коротким, але сильним застереженням, зазначивши, що Вашингтон як і раніше здатний відповісти, незалежно від того, які Москва має у своєму розпорядженні ядерні озброєння.



Ці заяви прозвучали в ході бюджетних слухань в комітеті Палати представників з питань збройних сил в середу у відповідь на запитання законодавців стосовно твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що його країна володіє арсеналом нових, «нездоланних» ядерних озброєнь.



«Ми готові до всіх наявних загроз, і ніхто не повинен сумніватися в цьому», - заявив голова Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Гайтен.



Вони не можуть нічого зробити, крім масивної атаки проти нашої країни, на яку ми не змогли б відповісти, - додав він. - До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їхню країну, якщо ми підемо цим курсом».



Минулого тижня, виступаючи з щорічним посланням до Федеральних зборів, Путін розповів про новітні види російської ядерної зброї, включаючи крилату ракету з ядерною енергетичною установкою, лазерну зброю, безпілотний підводний апарат з ядерної енергоустановкою і нову гіперзвукову ракету.



Виступ Путіна ілюструвався комп'ютерним відео, на якому зброя знищувала американську Флориду. При цьому російський лідер підкреслив, що нова російська ядерна зброя буде невразлива для американських систем протиракетної і протиповітряної оборони.

Путін підкреслив, що США і їх західним союзникам «належить усвідомити нову реальність».

Заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд заявив законодавцям в середу, що заяви Путіна «хоча і не стали несподіванкою, але все ж викликали розчарування».

«Ми стурбовані деякими положеннями доктрини, які виходять від Росії, розмовами про ранню ескалації, посиленням ролі ядерних засобів в конфлікті», - заявив Руд.



Він також відкинув заяви Москви про те, що вона розробляє нові ядерні озброєння в зв'язку з відмовою Вашингтона дотримуватися попередніх угоди в галузі контролю над озброєннями.



«Сполучені Штати надалі залишаються відданими нашим зобов'язанням в галузі контролю над озброєннями, - сказав заступник міністра. - На жаль, попередня практика Російської Федерації в тому, що стосується дотримання нею зобов'язань в галузі контролю над озброєннями, залишає бажати кращого».



Незважаючи на жорсткі заяви, Руд і Гайтен не поділилися подробицями на слуханнях в середу, які тривали трохи більше 30 хвилин.



Багато законодавців чекали на закриту сесію, щоб ставити свої запитання.



Білий дім також зазначив, що в рамках нового оборонного бюджету обсягом в 700 мільярдів доларів, американські військові ведуть активну роботу з модернізації власного ядерного арсеналу і систем ПРО.



Офіційні особи у Вашингтоні також вказують на проект бюджету на 2019 рік, який передбачає виділення додаткових 24 мільярдів доларів на підтримку і модернізацію ядерних сил країни.



Американські офіційні особи попереджають, що найбільша небезпека виходить від країн, які не усвідомлюють потенціал або рішучість Вашингтона.



«Нам доводиться бути пильними і готовими на прорахунки з боку наших потенційних супротивників, особливо Росії і Китаю», - заявив голова Стратегічного командування Гайтен.



«Ми не можемо допустити, щоб вони вважали, що можуть застосувати ядерну зброю, а США не зможуть відповісти», - додав він.

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