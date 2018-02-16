Збройні сили Росії, а не бойовики, напали на американську базу в Сирії - Bloomberg

Якщо Ви слухаєте тільки Кремль та Пентагон, то, можливо, не знаєте, що Росія атакувала американські сили та союзників в Сирії і понесла значні втрати, пише Bloomberg.

Всі сторони визнають, що інцидент стався на базі США Дейр-ез-Зор. Пентагон та Кремль визнали, що російські "бойовики" брали участь. Однак, в основному стверджується, що найманці робили, що хотіли, і Москва про це нічого не знала.

Голова Пентагону Джим Маттіс заявив, що випадок є заплутаним: "не знаю, чому вони там нападали, було відомо про присутність сил, очевидно, росіяни знали, - сказав він, - ми знали, що були елементи в цій складній битві, над якими Росія не мала, скажімо так, контролю".

Слова Маттіса про незрозумілість ситуації є "шляхетною брехнею" - неправдою, яку говорить провідник, щоб досягти спільного блага, наполягають у Bloomberg.

Якщо Маттіс визнає очевидне – що Кремль наказав провести прямий напад солдатами в формі без відзнак – перед ним постане ризик ескалації в Сирії. Незрозумілість дає Путіну шанс заперечити свою участь, що він і зробив, незважаючи на великі жертви cеред бойовиків.

Будь-які російські бойовики в Сирії, чи в Україні, працюють на російський уряд

Однак, існують незаперечні свідчення того, що російські найманці працювали на Кремль. Більше того, росіяни знали, що американські військові перебували в Дейр-ез-Зорі, що закладене в угодах з розведення сил в Сирії, йдеться в статті.

Bloomberg News раніше повідомляв, що поранених бойовиків доправили з Сирії у військові шпиталі Москви та Санкт-Петербурга.

Посадовці США, які займаються Сирією, повідомляють, що російські військові поза сумнівом знали про напад на Дейр-ез-Зор. Евелін Фаркас, колишній високопосадовець Пентагону з питань Росії, України та Євразії сказала: "будь-які російські бойовики в Сирії, чи в Україні, працюють на російський уряд".

Найманці, такі як ПВК «Вагнера», є ключовим елементом російської стратегії "гібридної війни", включаючи використання бойовиків без уніформи, які забирали Крим в Україні в 2014 році, зазначає видання.

Гарною новиною стало те, що відповідь США була швидкою і різкою. Хоча чітких даних про загиблих немає, деякі російські ЗМІ повідомляють, що було вбито більше 200 російських бойовиків.

Росія має знати, що напад її бойовиків буде розглядатись як напад її збройних сил

Чому Маттіс уникає прямих звинувачень проти Росії в цьому випадку? "Гадаю, він сказав, що ситуація заплутана, надсилаючи сигнал росіянам: я готовий дати вам трохи часу це припинити, але більше цього не робіть, - сказала Фаркас, - і росіяни знають, що вони грають з вогнем, якщо подивитись на їх реакцію".

Негатив від такої шляхетної брехні в тому, що якщо бойовики типу «Вагнера» є ключовим елементом більш широкої російської стратегії та тактики, важливо, щоб у Москви не було можливості це заперечити. Росія має знати, що напад її бойовиків буде розглядатись як напад її збройних сил.

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