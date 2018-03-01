Росія «загрожує самому існуванню» Америки – командувач ядерними силами США

Голова Стратегічного командування США Джон Гайтен прокоментував загрози, які виходять від Росії, Китаю і Північної Кореї



Командувач ядерними силами США назвав Росію першорядною загрозою Сполученим Штатам.



При цьому він також виділив Північну Корею і Китай, зазначивши, що КНР - за своїми темпами - розвивається швидше інших супротивників.



«Росія є найзначнішою загрозою, тому що в даний момент тільки вона загрожує самому існуванню нашої країни. Тому нам потрібно розглядати це з такої перспективи», - заявив голова Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Гайтен, виступаючи на конференції Асоціації протиповітряної і протиракетної оборони Армії США.

«Росія є найзначнішою загрозою, тому що в даний момент тільки вона загрожує самому існуванню нашої країни

Гайтен зазначив, що Росія, Китай і Північна Корея становлять загрози різного характеру, які розвиваються різними темпами, але Сполученим Штатам доводиться відповідати на всі одночасно.



«Не можна говорити про однакові загрози, але, як країна, ми як і раніше намагаємося виробити однакову відповідь, хоча це так не працює», - заявив Гайтен про свої сили перед загрозою з боку трьох головних супротивників Америки.



Пентагон просить бюджет в 686 мільярдів доларів, один з найбільших в американській історії, з наголосом на нейтралізацію виникаючих загроз з боку Росії і Китаю.



Білий дім поки що не відреагував на прохання прокоментувати слова Гайтена.



«Корейська проблема відрізняється від китайської проблеми і від російської проблеми. Все, що ми робимо щодо Кореї, відбивається на Китаї. Все, що ми робимо з Китаєм, відбивається на Росії. Все, що ми робимо з Росією, відбивається на всіх інших», - сказав Гайтен.

Думаю, Корея є найбільш невизначеною загрозою і найбільшою загрозою в короткостроковому плані

«Мені хотілося б бачити в них друзів і партнерів, але коли з'являється зброя, яка явно створена з розрахунком на вас, то як у офіцера і командувача військами у мене немає вибору. Мені потрібно зрозуміти, як протистояти цим загрозам, і я бачу в них загрозу», - зазначив голова Стратегічного командування.



Північна Корея, будучи єдиною країною, яка в цьому столітті проводить ядерні випробування, становить загрозу особливого характеру, сказав Гайтен.



«Думаю, Корея є найбільш невизначеною загрозою і найбільшою загрозою в короткостроковому плані, тому що ми не знаємо напевно, як буде розвиватися ситуація в цьому році, - сказав генерал. - Схоже, що прямо зараз на півострові відбуваються позитивні речі, але нам доведеться почекати і подивитися, як все буде розвиватися із закінченням Олімпіади».

Якщо говорити про темпи, то ніхто в світі не рухається швидше, ніж Китай

Гайтен також торкнувся загрози потенційної війни з Північною Кореєю.



«Будь-яка людина, яка носить форму, не хоче війни. Ми не хочемо війни на цьому півострові, - сказав він. - Якщо ви там були, то і ви знаєте, що не хочете йти цим шляхом».



Гайтен також зазначив, що Китай, найближчий союзник Пхеньяна, представляє унікальну загрозу для США, оскільки темпи розвитку його космічних систем і бойового потенціалу випереджають російські і північнокорейські.



«Якщо говорити про темпи, то ніхто в світі не рухається швидше, ніж Китай. Китай - це той противник, який рухається швидше за інших, - сказав він. - Вони швидше за всіх розвиваються в космосі, вони швидше всіх розвиваються в плані гіперзвукових систем, вони як і раніше відстають від США в більшості категорій, але вони рухаються швидко».

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