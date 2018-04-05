У Білому домі закликали світову спільноту посилити тиск на Росію

Мета цього тиску - домогтися, щоб Росія стала «добропорядним гравцем», заявила прес-секретар Сара Сандерс



США закликали своїх союзників і інші країни світу посилити політику відносно Росії і посилювати тиск на неї до тих пір, поки колишня супердержава не змінить свою поведінку і не стане, як висловилася прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, «добропорядним гравцем» на світовій арені.



Сандерс виступила з цим зверненням у відповідь на прохання ЗМІ прокоментувати виступ радника з національної безпеки Герберта Макмастера у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council.



«Звичайно ж, інші країни повинні активізуватися, - заявила Сандерс. Ми видворили 60 російських агентів, інші країни - по 4-5 людей. Ми вважаємо, що всі повинні активізуватися, вжити додаткових заходів і посилити тиск, щоб змінити поведінку».

Ми вважаємо, що всі повинні активізуватися, вжити додаткових заходів і посилити тиск, щоб змінити поведінку (Росії)

За її словами, США займають жорстку позицію щодо Росії і мають намір і далі проявляти жорсткість.



«Ми просимо Росію змінити поведінку і стати добропорядним гравцем в ході цього процесу», - заявила прес-секретар Білого дому.



При цьому вона не стала пояснювати, що саме мається на увазі під поняттям «добропорядного гравця».



Сандерс нагадала, що Макмастер в своєму виступі сказав, що адміністрація президента Дональда Трампа займає дуже жорстку позицію щодо Росії.



Виступ радника з національної безпеки перегукується зі словами президента про те, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж Дональд Трамп, сказала Сандерс.



«Він також сказав, що інші країни можуть і повинні зробити більше, - нагадала Сандерс. - І це ніяк не відрізняється і не контрастує з тим, що говоримо ми. Ми як і раніше займаємо жорстку позицію щодо Росії. Ми будемо і далі займати жорстку позицію щодо Росії, поки не побачимо змін».

Нам не вдалося змусити Росію досить дорого заплатити, через це самовпевненість Кремля зростає

У той же час прес-секретар Білого дому нагадала слова президента, що якщо з Росією вдасться налагодити відносини, це буде благом для всього світу.



«Але нам доведеться почекати і подивитися, що буде далі. Багато чого буде залежати від поведінки Росії», - резюмувала вона.



У своєму останньому виступі в якості радника з національної безпеки Макмастер піддав критиці Росію за «посилення агресії по всьому світу».



«Нам не вдалося змусити Росію досить дорого заплатити», - зазначив він, додавши, що через це «самовпевненість Кремля зростає».



«Росія застосовує старі і нові форми агресії з метою похитнути наші відкриті суспільства», - заявив генерал Макмастер.



«Деякі країни занадто довго закривали на це очі», - додав він, перерахувавши низку дій Росії, в тому числі - кібератаки проти США і їх союзників по НАТО і небезпечні перехоплення військових літаків США та Північноатлантичного альянсу.



При цьому Макмастер високо оцінив реакцію адміністрації Трампа на дії Росії, особливо - скоординовану висилку дипломатів у відповідь на інцидент в Солсбері з колишнім агентом розвідки Росії Сергієм Скрипалем.



За його словами, вислані дипломати допомагали здійснювати російське втручання в американську політику, а їх вигнання з країни поряд із закриттям консульства в США обмежить можливості Росії щодо поширення пропаганди та дезінформації і втручанню в американські вибори.



«У США президент Трамп розпорядився вислати десятки співробітників російської розвідки і закрити російське консульство в Сіетлі. Цей крок також допоможе захистити наші демократичні інститути і процеси, оскільки ці люди організовували російську кампанію пропаганди, дезінформації та політичного саботажу», - заявив Макмастер.



Він також виступив із застереженням з приводу тих в США, хто схильний «романтизувати» такі режими, як російський, і придумувати для них виправдання.



За його словами, Трамп «неодноразово озвучував правду про ці кровожерливі режими».



«Пан Путін може вважати, що він виграє в цій війні нового типу ... Можливо, він вважав, що наші вільні нації слабкі й ніяк на це не відреагують, - зазначив він. - Але він не має рації. Російська агресія лише зміцнює нашу рішучість і впевненість».

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