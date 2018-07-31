Початок суду над Манафортом - колишнім радником Януковича і головою виборчого штабу Трампа

У вівторок в Александрії (штат Вірджинія) починається перший судовий процес над Полом Манафортом - американським політтехнологом, який згідно з обвинуваченням таємно отримав десятки мільйонів доларів за багаторічну співпрацю в Україні з проросійською Партією регіонів Віктора Януковича.

Манафорт відкидає усі обвинувачення і зокрема у тому, що він приховав від оподаткування отримані з України гроші.

Згідно з документами, оприлюдненими до суду, Пол Манафорт заробив в Україні принаймні $60 мільйонів

Судові подання стали результатом роботи спеціальної прокурори Роберта Мюллера, яка з’ясовує, чи вступали представники виборчої команди Трампа у змову з Росією у намаганні вплинути на результати президентських виборів у США.

Манафорт співпрацював з Партією регіонів з 2006 до 2015 року, а згодом кількох місяців 2016 року працював у виборчому штабі Дональда Трампа, очолюючи його упродовж трьох місяців.

На перший погляд обвинувачення у цьому процесі не стосуються американської виборчої кампанії 2016 року.

Але у червні 2016 Манафорт був одним з учасників зустрічі у Нью-Йорку з російською юристкою, яка обіцяла представникам штабу Трампа компрометуючу інформацію про його суперницю на виборах, Гілларі Клінтон.

У час роботи Манафорта в команді Трампа Республіканська партія США змінила формулювання у партійному маніфесті, відмовившись від обіцянки допомагати Україні зброєю захищатися від російської агресії.

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Минулого місяця команда Мюллера подала до суду документи про позику на 10 мільйонів доларів, яку Манафорт 2010 року отримав від близького до президента Путіна російского олігарха Олега Дерипаски.

Президент Трамп неодноразово звинувачував розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера у політично вмотивованому “полюванні на відьом” і відкидав припущення про змову представників його виборчої кампанії з Росією.

Прокуратура каже, що Пол Манафорт і його бізнес-партнер Рік Ґейтс створили низку офшорних банківських рахунків, через які проводили гроші, отримані за роботу в Україні, приховуючи находження як позики, за які купували нерухомість і предмети розкошів.

Після того як Янукович втратив президентську посаду, згідно з обвинуваченням, Манафорт і Ґейтс взяли в Америці понад 20 мільйонів доларів позик під завищену вартість своєї нерухомості.

Очікують, що процес триватиме принаймні три тижні і Манафорту загрожує до 30 років ув’язнення.

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