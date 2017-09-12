ЄС подасть до суду на Польщу, якщо та за місяць не посилить захист своїх суддів

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" просуває реформу системи судочинства, яка посилить вплив партії на суди. Хоча декларованою метою є зробити систему судочинства більш ефективною, Європейська комісія вважає, що реформа обмежить незалежність судової системи.

Комісія зробила другий крок в три-кроковій юридичній процедурі проти Польщі, давши країні один місяць на виправлення недоліків. Якщо Польща не виконає рекомендацій у цей термін, Комісія може звернутись до Європейського суду, який, в свою чергу, має право накласти штраф, повідомляє АР.

Польща ще не відреагувала на цей крок ЄС, однак раніше прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло неодноразово зазначала, що, на її думку, ЄС не має права втручатись до внутрішніх справ Польщі. Уряд Польщі також наполягає, що має демократичний мандат від виборців на зміну суддів.

В Польщі критики уряду побоюються, що повне захоплення судової системи дозволить партії використовувати суди для зведення рахунків з політичними опонентами і, навіть, для викривлення результатів виборів.

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