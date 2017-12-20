Євросоюз готується покарати Польщу за зміни в судовій системі

Майже дворічне протистояння Варшави та Брюсселя вийде на новий рівень, якщо Єврокомісія у середу почне процес позбавлення Польщі права голосу в Європейському Союзі.

Якщо польський уряд не відкладе своєї судової реформи, у нас не буде іншого вибору, окрім як задіяти статтю 7.

​Застосування статті 7 Лісабонського договору було б безпрецедентним, і ЄС досі не наважувався на такий крок, попри жорстку критику Варшави за порушення нею європейських правил у галузях прав людини і демократичних цінностей.

Санкції, які можливі лише за одностайної згоди усіх урядів ЄС, означали б не лише призупинення права голосу Польщі в організації, але й позбавлення країни кількамільярдних європейських субсидій.

Дії проти польського уряду можуть бути заблоковані країнами-членами організації, які остерігаються втручання Брюсселя у діяльність національних урядів.

Найближчим ймовірним союзником чинного польського уряду в ЄС називають уряд Угорщини - країни, яка сама зазнає гострої критики у Європі за те, що називають авторитарними тенденціями президента Віктора Орбана.

Націоналістичне спрямування політики урядів Угорщини та Польщі останнім часом спричинили тертя і у взаєминах з сусідньою Україною.

Чому уряд Угорщини має проблеми з Україною та Європейським Союзом?

Минуле ще заважає майбутньому відносин України та Польщі

Будапешт оголосив, що блокуватиме українські ініціативи у міжнародних організаціях, вимагаючи більших прав для угорської етнічної меншини в Україні, а Варшава наполягає на тому, щоб Київ змінив оцінку певних історичних подій.

У ЄС вважають, що останні реформи польського уряду, в якому домінує право-консервативна партія Право і справедливість, загрожують незалежності судочинства в Польщі.

Єврокомісія також остерігається, що у разі нереагування на ситуацію в Польщі, репутація ЄС у Східній Європі буде дискредитована, а також будуть підірвані принципи спільного ринку та співпраці судових і правоохоронних органів різних країн.

Першим кроком на шляху до санкцій щодо Варшави стало б схвалення офіційного попередження.

Суперечка щодо змін системи судочинства у Польщі триває вже два роки, але вийшла на вирішальний етап, коли польський парламент схвалив закони, які, на думку Брюсселя, обмежують незалежність суддів.

Урядова партія Право і справедливість відкидає звинувачення у недемократичності і наполягає, що реформи потрібні, бо суди повільні, неефективні та просочені ментальністю комуністичних часів.

Реформи фактично даватимуть право парламентові контролювати відбір суддів і достроково припиняти повноваження деяких членів Верховного суду Польщі.

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