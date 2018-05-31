Помпео підняв питання України з Лавровим і попередив його щодо втручання у внутрішні справи США

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Це – перші переговори Помпео з Лавровим після затвердження Помпео на посаду держсекретаря США, наголошується в заяві Державного департаменту.

Дипломати торкнулись питань двосторонніх відносин, а також обговорили ситуацію в Україні та Сирії.

Держсекретар Помпео відзначив, що хоча США намагаються налагодити відносини з Росією, це вимагатиме від Росії демонстрації готовності "вжити конкретних дій у відповідь на наше занепокоєння, включаючи стурбованість через втручання у наші внутрішні справи".

Перемовини Помпео та Лаврова відбулись наступного дня після заяви постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі. Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні, Гейлі звинуватила Росію у відправці своїх солдатів в Україну і підтвердила намір США зберігати санкції проти Москви до тих пір, поки вона не поверне анексований Крим і не виведе війська із східної України.



"Ми найрішучішим чином засуджуємо російське втручання на сході України і спробу анексії Криму", - заявила Гейлі.

"Поки Росія не поверне Кримський півострів під контроль України, американські санкції, пов'язані з вторгненням в Крим, залишаться в силі. До тих пір поки Росія не виведе свої сили із східної України і не виконає зобов'язання в рамках Мінських угод, наші санкції у відповідь на її кричущі порушення в східній частині цієї країни залишаться в силі", - йдеться в її заяві.

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