Помпео заявив про "справжню ворожість" Компартії Китаю до США

Держсекретар США Майк Помпео посилив риторику Вашингтона, спрямовану проти правлячої Комуністичної партії Китаю, заявивши, що вона «по-справжньому вороже» відноситься до США, і їй потрібно «протистояти безпосередньо».

Помпео виступив з цією заявою, не зважаючи на те, що адміністрація Трампа каже, що вона все ще розраховує на підписання у листопаді першого етапу угоди про припинення руйнівної торговельної війни з Пекіном.

Вони шукають і використовують методи, які створюють виклики для США і світу, і ми всі разом повинні протистояти цим викликам безпосередньо

«Комуністичний уряд у Китаї - це сьогодні не те ж саме, що китайський народ, - сказав Помпео. - Вони шукають і використовують методи, які створюють виклики для США і світу, і ми всі разом повинні протистояти цим викликам безпосередньо».

«Більше нереально ігнорувати фундаментальні відмінності між нашими системами і вплив цих відмінностей на національну безпеку Америки», - заявив Помпео, звертаючись до учасників урочистої вечері в нью-йоркському консервативному аналітичному центрі «Інститут Хадсона».

За його словами, президент Дональд Трамп забив на сполох з приводу Китаю відразу після приходу в Білий дім.

«Сьогодні ми, нарешті, розуміємо, наскільки по-справжньому вороже Комуністична партія відноситься до США і наших цінностей. Ми змогли переконатися у цьому завдяки лідерству президента Трампа », - заявив держсекретар.

Глава американської дипломатії зазначив, що США не шукають конфронтації з Китаєм і хочуть бачити там прозору, конкурентну ринкову систему

Помпео зазначив, що військовий потенціал Китаю «набагато перевершує те, що їм потрібно для самооборони».

«Комуністична партія Китаю - це марксистсько-ленінська партія, яка зосереджена на" боротьбі "і міжнародному домінуванні - для цього достатньо послухати, що говорять їхні лідери», - сказав Помпео.

Глава американської дипломатії зазначив, що США не шукають конфронтації з Китаєм і хочуть бачити там прозору, конкурентну ринкову систему, яка була б взаємовигідною.

За його словами, перші кроки до цього можна побачити на першому етапі торговельної угоди, яка близьке до підписання.

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