На зустрічі Помпео з Моґеріні йшлось і про українські реформи

Важливість продовження реформ в Україні стала однією з тем переговорів між держсекретарем США Майком Помпео та високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Моґеріні. Зустріч відбулась в четвер в Брюсселі під час проведення саміту НАТО, повідомляє Державний департамент.

Під час зустрічі посадовці також підтвердили занепокоєння США та Європи стосовно проекту трубопроводу «Північний потік 2» і наголосили на важливості диверсифікації поставок енергоресурсів.

Основною темою обговорень посадовців стали виклики, які стоять перед США та Європою, включаючи зростання деструктивного впливу Ірану на Близькому Сході, складна гуманітарна та безпекова ситуації в Сирії, важливість продовження реформ в Україні, а також остаточна денуклеаризація КНДР, йдеться в офіційному повідомленні Держдепу.

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