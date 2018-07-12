З Путіна не вийде друга - Freedom House підготував пам'ятку для Трампа

З Володимиром Путіним не варто дружити. На цьому наголошує "Дім Свободи", американська неурядова дослідницька та правозахисна організація, яка фінансуєтся урядом США. Організація підготоувала статтю-перелік причин, чому "з Путіна не вийде друга".

Напередодні Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзьями "колись". Ці слова пролунали напередодні початку саміту лідерів Росії та США, який відбудеться 16-го липня у Гельсінкі. До того президент США заявив, що Путін є "нормальним"

Freedom House пропонує Дональду Трампу "невеличку підбірку" причин, чому, на думку організації, Путін не є нормальним і з ним не варто заводити дружбу.

Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном, Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів, вдерлася в Грузію та Україну, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі

Організація звертає, що Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном, Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів, вдерлася в Грузію та Україну, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі.

"Путін відправив російських спецпризначенців до Криму у лютому 2014-го року, після того, як протестувальники скинули корумпованого українського презиента Віктора Януковича, контрольованого Кремлем. Захопивши контроль над регіоном силою, окупаційна влада сфальшувала референдум, щоб провести його формальну анексію Росією, яку не визналаміжнародна спільнота", - звертає увагу організація.

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