Помпео: Удар по Солеймані врятував американські життя

Американський уряд ухвалив рішення нанести повітряний удар, внаслідок якого загинув іранський генерал Касем Солеймані, виходячи із розвідувальних даних, які свідчили, що той працював над атакою в регіоні (на Близькому Сході - ред.). Про це в ефірі телеканалу CNN повідомив Державний секретар США Майк Помпео.

За словами Помпео, рішення нанести удар «врятувало американські життя». Він пояснив, що «десятки, якщо не сотні» життів американців перебували під загрозою «неминучої» атаки, до підготовки якої був залучений Солеймані.

Помпео не став надавати деталей щодо цієї атаки, але сказав, що адміністрація Трампа невдовзі оприлюднить розвідувальну інформацію. Також в інтерв’ю він відкинув звинувачення французького міністра у тому, що атака зробила світ більш небезпечним.

«Французи просто помиляються. Сьогодні світ значно безпечніший. І я можу вас завірити, що американці в регіоні зараз у більшій безпеці через смерть Касема Солеймані», - зазначив Помпео на CNN.

Також він заявив, що люди в Ірані та Іраку мають розглядати дії американців як надання їм більшої свободи та вказав на антиурядові протести в Ірані.

«Останні рештки теократії, клептократії в Ірані намагатимуться придушувати повстання людей. Вони кинули тисячі за грати, вони вбили сотні», - додав держсекретар США.

В інтерв’ю телеканалу FOX держсекретар заявив, що повітряний удар, у результаті якого вбили Солеймані, продемонстрував, що президент Трамп надає перевагу «швидким та рішучим діям», щоб захистити американців.

«Я сподіваюся, що іранське керівництво побачить це і побачить рішучість американців. І що їхнім рішенням буде деескалація ситуації та дії, до яких би вдалася нормальна країна. Якщо вони цього не зроблять і будуть рухатися у зворотному напрямку, я знаю, що президент Трамп і весь уряд Сполучених Штатів готовий діяти відповідно», - заявив Помпео.

Іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф назвав удар США "актом тероризму", написавши у Twitter, що це "надзвичайно небезпечна й нерозумна ескалація".

Іранський верховний правитель Аятола Алі Хаменеї оголосив триденний національний траур і застеріг: “Усі вороги повинні знати, що джихад опору триватиме з подвоєною мотивацією, і бійців священної війни очікує повна перемога”.

У четвер ввечері Пентагон підтвердив смерть командувача елітних сил спеціального призначення Ірану "Кудс" генерала Касема Солеймані. У заяві сказано, що операція була “рішучою оборонною акцією для захисту американського персоналу за кордоном” і що “генерал Солеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та працівників в Іраку і повсюди в регіоні”.

Іракські посадовці повідомили, що зранку у п’ятницю за місцевим часом ракета влучила в автоколону, що рухалася біля багдадського міжнародного аеропорту. Тоді, серед інших, загинув також заступник командувача підтримуваного Іраном іракського воєнізованого угруповання Народні мобілізаційні сили Абу Махді Аль-Мухандіс.

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