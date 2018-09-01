Під час церемонії прощання з Маккейном Трамп відправився до гольф клубу

Президент США Дональд Трамп, з яким Маккейн часто ворогував і присутності якого Маккейн не хотів на своєму похороні, не коментує церемонію прощання із Джоном Маккейном у Національному соборі у столиці США.

Між тим на церемонії присутні члени родини Трампа, його донька-радниця Іванка та зять-радник Джаред Кушнер. Присутність останніх на заході зустріли досить ворожо у соціальних мережах та ЗМІ.

Натомість у суботу президент США Трамп відвідує одне зі своїх полів для гольфу в місті Стерлінг, штат Вірджинія, а до того публікував повідомлення у Twitter щодо торгівельних переговорів з Канадою та буцімто відсутності законних підстав для стеження за членами виборчого штабу Трампа у 2016-му році.

Білий дім не повідомив, що Президент робитиме у Вірджині і чи планує він долучитися до заходів на вшанування сенатора Маккейна.

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