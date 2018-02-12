Портрети Барака і Мішель Обам виставили у Національній галереї у Вашингтоні

Барак та Мішель Обами знову опинилися в центрі уваги громадськості. У Національній портретній галереї у Вашингтоні публіці представили офіційні портрети колишніх президента і першої леді.

Галерея містить портрети майже усіх колишніх президентів США. Але ця подія викликала особливий інтерес, в першу чергу через художників, яких обрала родина Обам.

"Можливо починаючи роботу він хотів мене якось возвеличити, - Обама жартома розповідав публіці, як починалася робота над його портретом - "обставити мене куріпками, із королівським скіпетром, троном та ін. Посадити мене на коня. І я мусив йому пояснити, що у мене досить проблем у політиці і без твоїх спроб зробити з мене Наполеона. Нам краще спуститися на землю."

​​Мішель Обама вибрала художницю з Балтимора, Еймі Шеральд, яка відома своїм унікальним стилем та елементами, що підкреслюють соціально значимі теми. Вона часто зображає темну шкіру сірим кольором, таким чином прибираючи соціальне розприділення своїх героїв за кольором шкіри. Роботи Шеральд - менше про реалізм та композицію, а більше про форми та колір.

Кажуть критики, вибір родиною Обам саме цих художників, починає нову еру у президентських портретах.

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