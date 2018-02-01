Мішель Обама: все, що у нас є, це - надія

«Все, що у нас є, це – надія», - сказала колишня перша леді США Мішель Обама, виступаючи на шоу «Еллен», повідомляє The Hill.

Перше інтерв’ю Мішель Обами після того, як вона полишила Білий дім вийде згодом, але до преси вже потрапили його витримки.

«Люди бояться, але є і ті, кому подобається напрямок, у якому рухається наша країна, тому я вважаю, це робить нашу країну складною, так як тут є так багато різних людей, різного походження», - відповіла Обама на питання, що б вона сказала тим, хто вважає, що світ став тепер «страшним».

«За вісім років в Білому домі я навчилась, що кожного дня в наших життях ми робимо це і ми знаємо, що це робимо – ми виявляємо співчуття, ми піклуємось один про одного і, тому ми маємо багато спільного, - сказала Мішель Обама, - це означає управляти через надію, а не через страх».

«Ми маємо бути нацією з відкритим серцем і ми такими є», - додала вона.

«Тому продовжуймо жити кожного дня, і забудемо про те, що вони говорять в Вашингтоні. Це – не обов’язково ті, ким ми є. Ми знаємо хто ми», - звернулась до глядачів Мішель Обама.

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