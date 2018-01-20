Посольство США спростувало звинувачення у фінансуванні російської опозиції

МЗС РФ заявило про спроби американських дипломатів «дестабілізувати» ситуацію в країні



Посольство США в Росії спростувало заяву МЗС РФ, в якій американську дипломатичну місію звинуватили в таємному фінансуванні «опозиційних груп».



«Заява МЗС РФ абсолютно не відповідає дійсності і є непродуктивною», - повідомила виданню РБК прес-аташе посольства США в Росії Марія Олсон.



Представник дипмісії також порадила журналістам «звернутися до російського уряду за роз'ясненням, чому робляться такі заяви».



Напередодні МЗС РФ вкрай роздратовано прокоментувало публікацію видання BuzzFeed, присвячену дивним транзакціях, проведеним російським посольством в США в період президентської передвиборчої кампанії 2016 року.



Так, зокрема, колишній посол в США Сергій Кисляк після підведення підсумків виборів отримав на свій рахунок 120 тисяч доларів і негайно переправив ці кошти в Росію. Крім цього, великі суми готівкою намагалися зняти з рахунків посольства відразу ж після інавгурації президента Трампа.



У відповідь МЗС РФ заявило про те, що витік «конфіденційної» інформації був організований американською владою, одночасно звинувативши посольство США в Росії «в прихованій передачі коштів різного роду опозиційним групам, в тому числі на цілі дестабілізації внутрішньополітичної ситуації» в країні.

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