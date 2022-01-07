Правозахисники: Наказ президента Казахстану силовикам стріляти без попередження - шлях до катастрофи

«Казахські сили безпеки мають обов’язок підтримувати правопорядок, але давати повне право офіцерам поліції та солдатам відкривати вогонь без попередження є незаконним та є шляхом до катастрофи», - так відреагувала директорка східно-європейського та центрально-азійського відділу Amnesty International Марі Стразерс на телевізійне звернення президента Токаєва, в якому він оголосив, що дозволяє силам безпеки «стріляти без попередження» при будь-яких заворушеннях після нещодавніх масових протестів та проявів насильства.

Сазерс попередила, що такі дії можуть призвести до незаконних вбивств, і якщо наказ залишатиметься в силі, ситуація з правами людини та триваюча криза у Казахстані лише погіршаться. Вона нагадала, що за міжнародним правом поліція повинна використовувати смертельну зброю лише, коли вичерпані інші опції, і коли це необхідно для самозахисту чи захисту інших від нагальної загрози смерті чи серйозних пошкоджень.

«Коли використання сили та вогнепальної зброї необхідні, відповідні принципи ООН є чіткими. Сили безпеки повинні завжди давати чітке попередження перед тим, як відкрити вогонь. Виключення – коли таке попередження може становити загрозу їм самим чи іншим», - додала Стразерс.

До відмін цього наказу закликала інша правозахисна організація – "Варта прав людини".

«Президент Токаєв повинен негайно відкликати свій наказ своїм силам безпеки стріляти на ураження без попередження. Цей наказ значною мірою підвищує ризик кровопролиття у той час, коли поліція, військові повинні вдаватися до всіх кроків, щоб уникати використання смертельної сили», - написав директор європейського та центрально-азійського відділу організації Гью Вільямсон.

Тим часом, міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомляє про, як сказано, «ліквідацію» 26 «озброєних злочинців» у намаганнях загасити заворушення. Казахстанське міністерство також повідомляє про арешти понад 3000 осіб.

В країну продовжують прибувають військові Росії та кількох інших пострадянських держав- членів Організації договору про колективну безпеку, щоб підтримати уряд.

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