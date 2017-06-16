Американська розвідка скептично оцінює твердження Росії про смерть лідера ІДІЛ

Експерти розвідки дуже скептично оцінюють повідомлення про ймовірну смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді в результаті повітряного удару.

Представник американської операції проти сил ІДІЛ полковник Раян Діллон заявив, що Сполучені Штати «поки що не можуть підтвердити цього повідомлення».

У п’ятницю російські збройні сили заявили, що в результаті повітряного удару наприкінці минулого місяця, скерованого проти командування «Ісламської держави», можливо загинув лідер угруповання.

У заяві, поміщеній у Facebook Міністерства оборони Росії сказано, що повітряний рейд уразив збори командувачів угруповання, на яких був присутній також аль-Багдаді. Збори відбувалися неподалік міста Ракка, яке практично є столицею «Ісламського халіфату».

Росія твердить, що в результаті атаки загинули високопоставлені командири бойовиків, 30 польових командувачів і до 300 екстремістів, які були особистими охоронцями.

Міністерство оборони Росії заявило, що воно через «різні канали» перевіряє, чи загинув аль-Багдаді. Згідно з міністерством, учасники нарад обговорювали планований вихід з району через так званий південний коридор.

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