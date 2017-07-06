Путін вважає санкції «прихованою формою» протекціонізму

Напередодні саміту «Великої двадцятки» російський лідер виступив за відкриті торговельні зв'язки, засновані на єдиних нормах





Глобальне економічне зростання можливе лише в умовах відкритої торгівлі, заснованої на правилах, а санкції, спрямовані проти Москви, є «прихованою формою» протекціонізму, заявив президент Володимир Путін у статті, опублікованій в німецькій газеті Handelsblatt напередодні саміту G20 в Німеччині.



«Упевнений, що тільки відкриті, засновані на єдиних нормах і стандартах торговельні зв'язки стимулюють зростання глобальної економіки, сприяють поступальному розвитку міждержавних відносин. Як це і закладено в основах діяльності Світової організації торгівлі», - написав Путін.



На думку Путіна, «колишні економічні моделі практично вичерпали себе».



«Його прихованою формою стають односторонні, політично мотивовані санкційні обмеження в торгівлі та інвестиціях, - зазначив він. - У тому числі - на поширення технологій. На наш погляд, такі санкції не тільки безперспективні, але і суперечать принципам взаємодії в інтересах всіх країн світу, які просуваються 'двадцяткою'».

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