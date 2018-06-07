Путін пропонує допомогу для досягнення успіху на зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина

В інтерв’ю в середу російський керівник обіцяв внести свій вклад для досягнення можливого успіху саміту між президентом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Згідно з російським інформаційним агентством ТАСС, Путін сказав китайським репортерам, що його уряд докладе зусиль для спільних перерговорів з американськими і північнокорейськими офіційними особами, і натякнув, що міжнародне співтовариство погоджується допомогти Північній Кореї в економічному розвитку в заміну на денуклеаризацію.

«Будемо очікувати на результати зустрічі між президентом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, і внесемо вклад до успіху цієї зустрічі як лише можливо», сказав Путін репортерам.

«Є численні перспективи для спільної праці як у тристоронньому, так і чотиросторонньому форматі, лише необхідно йти в цьому напрямку», додав Путін, як повідомляє ТАСС.

Також у середу президент Путін сказав, що Трамп зробив «відважне» й «сильне» рішення, погоджуючись на плани щодо безпрецедентного саміту з Кім Чен Ином, який майже розвалився минулого місяця.

«Я і далі надіюсь, що ця зустріч – дуже відважне й зріле рішення, яке виніс президент Дональд Трамп, щоб мати прямі контакти з північнокорейським лідером Кім Чен Ином – відбудеться, і всі ми очікуємо на позитивний результат», сказав він.

Минулої п’ятниці Трамп заявив, що саміт таки відбудеться, закінчуючи майже тиждень здогадів щодо того, чи зустріч обох лідерів відбудеться. Зустрічі між лідами обох країн не було з часу Корейської війни.

«Зустріч відбудеться 12 червня, ми будемо в Сінгапурі», сказав Трамп минулого тижня на галявині перед Білим домом. – Я думаю, що наприкінці будемо мати дуже позитивний результат».

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