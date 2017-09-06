Путін закликав вирішити проблему КНДР шляхом дипломатії

Володимир Путін і Мун Чже Ін у Владивостоці обговорили ситуацію навколо Північної Кореї





Президент Росії Володимир Путін закликав врегулювати ситуацію навколо Північної Кореї шляхом дипломатії і мирних переговорів, підкресливши, що не бачить можливості вирішення проблеми Корейського півострова шляхом економічних санкцій, на яких наполягають США.



«Зрозуміло, що вирішити проблеми Корейського півострова одними лише санкціями і тиском неможливо, - заявив Путін за підсумками переговорів з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Владивостоці. - Не варто піддаватися емоціям і заганяти Північну Корею в кут».



«Зараз, як ніколи, всім необхідно проявити холоднокровність і уникати кроків, що ведуть до ескалації напруженості, - підкреслив президент РФ. - Без політично-дипломатичних заходів, ситуацію, що склалася, зрушити з місця вкрай складно, а якщо бути більш точним, я вважаю, неможливо взагалі».



Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив зі свого боку, що ситуація на Корейському півострові ускладнилася через провокації з боку КНДР.



Лідери двох країн зустрілися за лаштунками економічного саміту у Владивостоці на тлі посилення занепокоєнь міжнародного співтовариства у зв'язку з потужним ядерним випробуванням, проведеним Пхеньяном минулими вихідними.

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