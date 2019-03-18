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Україна

5 років незаконної анексії Криму: Америка і Європа засуджують Росію, а Путін відправився до Криму

  • Голос Америки
Президент Росії Володимир Путін виступає під час зустрічі з групою французьких політиків, які відвідали Крим, у Сімферополі 18 березня 2019 року.

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Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що п'ята річниця анексії Криму є «сумним днем» і закликав Росію звільнити політичних в'язнів і захоплених моряків. Волкер висловив сподівання на припинення конфлікту, передають ЗМІ.

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні
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У Росії 18 березня було офіційно проголошено «Днем возз'єднання Криму з Росією» і відзначено заходами по всій країні.

Президент Володимир Путін бере участь в урочистостях на Чорноморському півострові, запустивши нову електростанцію і зустрічаючись із громадськістю, заявив Кремль.

Кей Бейлі Гатчісон
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Російська влада, яка фактично здійснює керівництво в Криму, встановила сцену на головній площі Сімферополя для святкувань. На вітринах та громадському транспорті висіли плакати, на яких було написано: «П'ять років повернення Криму на батьківщину».

Минулого тижня Сполучені Штати, Канада та Європейський Союз внесли нові санкції проти більш ніж десятка російських чиновників і бізнесів у відповідь на «тривалу агресію Москви в Україні».

НАТО також повторило свій заклик до Росії повернути контроль над Кримом Україні. «Ми повністю підтримуємо суверенітет України та територіальну цілісність», – написала у Twitter Оана Лунґеску, представниця Північноатлантичного Союзу.

Солідарність із Україною висловив і міністр оборони Канади Харджит Сінгх.

«Підтримка Канади для України є непохитною. Відзначаючи п'яту річницю вторгнення Росії та триваючу окупацію Криму, ми стоїмо разом із українським народом проти російської агресії, поки вони працюють над посиленням безпеки та стабільності України», – написав він у Twitter.

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П’ята річниця початку окупації Росією Криму. Cпеціальне засідання Ради безпеки ООН. Відео
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П’ята річниця початку окупації Росією Криму. Cпеціальне засідання Ради безпеки ООН. Відео

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