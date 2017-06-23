Країни регіону Перської затоки висунули Катару ряд суворих вимог

Саудівська Аравія та кілька інших країн регіону Перської затоки, які розірвали зв’язки з Катаром з приводу звинувачень, що він підтримує терористичні організації, передали катарським органам влади список вимог.

Кувейт, який виступає посередником між Катаром і чотирма арабськими країнами – Саудівською Аравією, Бахрейном, Об’єднаними Арабськими Еміратами і Єгиптом – представили Катару вимоги, які включають обмеження зв’язків з Іраном і закриття там свого дипломатичного представництва та закриття базованої у Катарі інформаційної організації аль-Джазіра і пов’язаних з нею станцій.

Вимоги також включають заклик до Катару «розірвати всі зв’язки з «терористичними організаціями, зокрема Мусульманським братством, «Ісламською державою», аль-Кайдою і ліванським угрупованням Гезболла та «офіційно оголосити їх терористичними групами».

Група країн хоче, щоб Катар «негайно припинив нинішню турецьку військову присутність у Катарі і будь-яку спільну військову співпрацю з Туреччиною на території Катару».

Крім цього, країни вимагають від Катару, щоб він припинив фінансування індивідуальних осіб, груп або організацій, які згадані чотири країни, Сполучені Штати або інші країни визнали терористичними.

Країни регіону Перської затоки вимагають від Катару, щоб він видав «терористів» та інших розшукуваних осіб країнам походження серед згаданих країн.

Арабські країни дали Катару термін десяти днів для того, щоб він погодився з вимогами, не кажучи нічого, що станеться, якщо він не погодиться.

Проте, якщо Катар погодиться, тоді його буде піддано щомісячним перевіркам з боку групи країн протягом першого року, і щоквартальним протягом наступного року. Перевірки будуть продовжуватись щороку протягом наступних десяти років.

Дивіться також: Після втрати рук і ніг американський солдат знайшов у собі сили допомагати іншим