Радбез ООН у середу терміново обговорить ситуацію у Білорусі

Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації довкола примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича.

Обговорення відбудеться за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича, "погрозою застосування військової сили" для його затримання й "зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом".

"Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а "зізнання" у серйозних злочинах - силувані", - йдеться у заяві Колвілла.

Інцидент також засудили Сполучені Штати, Євросоюз, Україна та низка країн світу й закликали негайно звільнити журналіста та його дівчину. Зокрема, ЄС узгодив запровадження додаткових санкцій щодо Мінська, український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю, а президент Джо Байден пообіцяв співпрацювати із Європою у запровадженні обмежень проти причетних до затримання Протасевича.

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