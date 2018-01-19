Росіяни, і після року президентства Трампа, ще чекають на відлигу - The Washington Post

Російський націоналістичний політик Володимир Жириновський все ще з захопленням згадує час, коли російський посадовець, який працював в ООН, організував йому зустріч з Дональдом Трампом, пише The Washington Post.

"Він розумів, що те, як Росію зображують в американській пресі, не відповідає реальності", - говорить Жириновський про Трампа, згадуючи свою зустріч в 2002 року в Нью-Йорку. "Він розумів, що ми навіть кращі за американців", - додав політик.

Однак, через рік президентства Трампа, все більше політиків, які прогнозували великі зміни у відносинах Росії та Сполучених Штатів, визнають, що помилялись.

Перший рік у Білому домі найбільш проросійського кандидата в президенти в сучасній історії, привів відносини між США та Росією до ще гіршого стану, ніж перед тим, як Трамп прийшов на цю посаду, зазначає видання.

"Я гадав, що відбудеться революція", - сказав Жириновський, який після перемоги Трампа організував прийняття в російському парламенті з шампанським. "Ми не могли передбачити, що відбудеться".

Під час кампанії Трамп обіцяв покращення відносин з Росією, однак за перший рік його адміністрація посилила політику Обами з підтримки України і підтримала санкції Конгресу проти Росії.

В результаті, це стало уроком з "Держави та права" для тих росіян, які вважали, що президент США матиме стільки ж впливу, скільки і президент Росії. Тепер державні ЗМІ, прокремлівські політики та коментатори звинувачують правлячі кола в Вашингтоні та американські ЗМІ у поширенні неправдивих новин про російські вибори і блокуванні Трампа в його намаганнях провадити більш дружню політику стосовно Росії.

Путін минулого місяця говорив журналістам, що Трамп не зміг би покращити стосунки з Росією "навіть, якщо б хотів, через очевидні обмеження". Його прес-секретар Дмитро Пєсков назвав відносини США-Росії найбільшим розчаруванням 2017 року.

"Руки цього президента зв’язані", - сказав Валерій Гарбузов, директор Інституту США та Канади Російської академії наук під час круглого столу в державній новинній агенції Росії, присвяченого року президентства Трампа. "Російська політична еліта вважала, що президент США стоїть на чолі вертикалі влади, як і у нас", - додав Гарбузов.

Незважаючи на скарги через погіршення відносин зі США, у Москві набагато менше говорять про те, що для великої кількості американців стало головним фактором дезінтеграції: розвідувальні служби США дійшли висновку, який Кремль заперечує, що російські оперативники втручаються до американських виборів. Про це практично не йшлося під час круглого столу в Москві.

"Не лише на горі, але і в суспільстві, більшість росіян через рік не визнають того, наскільки важливим є це питання для Сполучених Штатів", - переконаний Андрій Кортунов, директор Російської ради з міжнародних відносин.

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