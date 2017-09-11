Повернення Саакашвілі різко збільшить політичне напруження в Україні - NYT

Міхеїл Саакашвілі знаходиться в незвичному стані як на колишнього голову держави, пише The New York Times.

Він не має громадянства і провів неділю намагаючись потрапити до країни, яка його не хоче приймати, спочатку потягом, потім автобусом і, зрештою, пішки з натовпом прибічників, які відчинили для нього кордон України силою, зазначає видання.

В Україні, як і в Грузії постать Саакашвілі є дуже неоднозначною, його прихильники вважають його борцем за очищення уряду, в той час, як опоненти вбачають в ньому шоумена зі схильністю до епатажного трюкацтва

"Його повернення до України може різко збільшити політичне напруження, в той час, як президент Порошенко бореться з озброєними повстанцями, підтримуваними Росією на сході країни, а також протистоїть критиці з боку політичних опонентів, які звинувачують його в тому що він, як і його вигнаний проросійський попередник Віктор Янукович, толерантно ставиться та отримує зиск з корупції", - вказує The New York Times.

Подорож Польщею - не перша спроба для Саакашвілі повернутись до політики. В 2014 році він в інтерв’ю The New York Times в Брукліні Саакашвілі говорив про плани повернутись в якості політика до Грузії.

На цей раз ставки підвищились, адже Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі. Грузія звинувачує його у зловживаннях владою та корупції. Сам Саакашвілі вважає ці звинувачення необґрунтованими та політично вмотивованими.

В Україні, як і в Грузії постать Саакашвілі є дуже неоднозначною, його прихильники вважають його борцем за очищення уряду, в той час, як опоненти вбачають в ньому шоумена зі схильністю до епатажного трюкацтва, зазначає видання.

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