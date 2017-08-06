У Вашингтоні робот Розі патрулює вулиці, а її попередник Стів майже скоїв самогубство

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Драматична історія про патрульних роботів в американській столиці.

Нещодавно в одному з районів Вашингтона почав працювати новий охоронець – робот. ЇЇ звати Розі, вона патрулює район Джорджтаун в американській столиці. Зустріти симпатичного робота, який патрулює вулицю – само по собі явище не надто звичне. А тут ще й хвилююча історія про критичний стан робота Стіва після падіння у фонтан, меморіал, та, власне, появу нашої героїні Розі.

Кілька тижнів тому місцевих сколихнула новина про те, що робот “Knightscope K5”, відомий як Стів, трагічно загинув у наслідок падіння у фонтан під час патрулювання території біля офісної будівлі в районі Вашингтонської гавані у районі Джорджтаун американскьої столиці.

Небайдужі вшанувалі пам’ять Стіва, влаштувавши йому меморіал.

“Це був маленький крок для технології безпекі, але велитенський стрибок у невірному напрямку для роботів”, - написали CNN.

Компанія “Knightscope”, що виробила Стіва, за повідомленням CNN, підтвердила, що Стів вижив та знаходиться у “критичному стані”. Поки пацієнт Стів знаходиться "у реанімації" у Кремнієвій долині, інший робот K5 зайняла його місце “на роботі”.

Вона – та сама Розі.

Сайт компанії “Knightscope” повідомляє, що робот “K5” вміє виявляти незвичну активність та повідомляти про це людям, самостійно рухатися, робити живі трансляції у форматі 360 градусів та надсилати повідомлення у реальному часі. А у майбутньому, повідомляє сайт компанії, планується запровадити функцію виявлення вогнепальної зрої.

Для мене та мого скотч-тер’єра Текіли це був перший досвід зустрічі з роботом. Ми довго витріщалися, деякі люди теж підходили, дехто фотографував, а дехто проходив повз, мов нічого такого незвичного й нема.

Ділиться своїм досвідом у коментарях - чи зустрічали ви роботів? Які це у вас викликає почуття?

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