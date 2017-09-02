Путін: лідер у галузі штучного інтелекту «буде правителем світу»

Президент Росії Володимир Путін говорить, що той, хто досягне успіху в розвитку штучного інтелекту, пануватиме в світі.
Путін, виступаючи в п’ятницю на зустрічі зі студентами, зазначив, що розвиток штучного інтелекту відкриває «колосальні можливості та загрози, які зараз важко передбачити».
Він застеріг, що «той, хто стане лідером у цій сфері, стане правителем світу».
Путін зауважив, що «було б сильно небажано, якби хтось здобув монопольне становище», і пообіцяв, що Росія буде готова поділитися своїм ноу-хау зі штучним інтелектом з іншими народами.
Російський лідер прогнозував, що в майбутніх війнах воюватимуть дронами, і «коли безпілотники однієї сторони будуть знищені безпілотниками іншої, у неї не буде іншого вибору, крім капітуляції».
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