Через санкції російські олігархи переводять статки з Лондона і Швейцарії до Дубаю - медіа

Заможні росіяни намагаються перевести свої активи із Європи до Дубаю, щоб захистити їх від посилення західних санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні фінансові та юридичні джерела.

Дубай - один із провідних світових фінансових і бізнес-центрів, а Об’єднані Арабські Емірати відмовились слідом за країнами Заходу запроваджувати санкції проти Москви за її агресію проти України. Зокрема, ОАЕ утрималися під час голосування Ради Безпеки ООН, яке засудило війну Кремля в Україні.

Інше фінансове джерело повідомило інформагенції, що росіяни, зіткнувшись із рекордним занепадом економіки вдома, також хочуть вкладати свої гроші в ОАЕ, зокрема, нерухомість. ОАЕ і до цього були популярним туристичним напрямком серед відпочивальників в РФ.

Ще у 2018 році ОАЕ запровадили "золоту" візову програму, яка надає 10-річний дозвіл на проживання для інвесторів. Однак тепер через репутаційні ризики деякі великі банки ОАЕ дотримуються обережного підходу у роботі із російським капіталом. Раніше місцеві банки були покарані за недотримання санкцій проти Ірану та Судану.

Найчастіше російські олігархи намагаються перевести кошти з рахунків у Швейцарії або Лондоні, які запровадили низку обмежень. Зокрема, Об'єднане Королівство скасувало так звані "золоті візи" для заможних інвесторів, які пов'язують із ймовірним притоком незаконних грошей із Росії.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Міністерство юстиції США оголосило про створення спеціального підрозділу, який займатиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема, підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать мільйонерам і мільярдерам з Росії.

Тим часом, Євросоюз уже почав арештовувати яхти російських багатіїв, а у середу 9 березня ЄС схвалив рішення запровадити санкції проти 146 російських законодавців та 14 олігархів. Також Брюссель вирішив відключити три білоруські банки від міжнародної системи SWIFT і ввести обмеження на операції з криптовалютою.