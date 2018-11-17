Як працювала прокремлівська дезінформація під час "виборів" на Донбасі

Неділя, 11 листопада, була непростим днем для прокремлівської кампанії дезінформації, на обидвох фронтах. Про це йдеться на сайті «ЄС проти дезінформації» (EU vs Disinformation).

В Україні підтримувані Росією сепаратисти проводили незаконні вибори, які не були визнані міжнародним співтовариством.

Одночасно в Парижі світові лідери зібралися на честь сторіччя Першої світової війни. Пізніше на Паризькому мирному форумі президент України Петро Порошенко обговорив незаконні вибори з французьким та німецьким лідерами – без президента Росії – що стало сигналом про невизнання так званих «виборів» на Донбасі.

Рішення, в стилі російської дезінформації: атакувати суперника.

Телеканал «Росія 1» зробив сміливі неправдиві заяви, спрямовані на те, щоб показати, як українського президента було проігноровано, знехтувано та ізольовано іншими лідерами в Парижі. Телеканал показав оманливі кадри, які брехливо стверджують, що президент США Дональд Трамп відмовився потиснути руку Порошенку – навіть у президента США руки не довжиною кілька метрів, що насправді було відстанню між двома президентами, як чітко видно на фотографіях із заходу.

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Важкі мегафони прокремлівської дезінформації були розміщені в регіоні того самого дня. Так звані «міжнародні спостерігачі за виборами», прагнучи легітимізувати невизнані вибори, хвалили сепаратистів як організаторів виборів.

«Західні країни сьогодні є диктатурами. Диктатура лібералізму, військового блоку НАТО; і це наша головна загроза сьогодні. У Донбасі – чиста демократія», – заявила людина, яка була представлена як «фінський політолог». Його німецький колега продовжував: «Донбаські вибори відповідають усім міжнародним стандартам».

Цікаво, що обидва ці «спостерігачі» були визнані винними та засуджені судами у своїх країнах. Фіну було винесено вирок за залякування та наклеп на фінського журналіста, а німецький політик був засуджений в червні до семи місяців та одного тижня – через маніпулювання місцевими виборами в 2016 році в Німеччині, за даними Deutsche Welle.

Вибори в цілому фактично були мішенню кампанії дезінформації минулого тижня, з метою відвернути увагу аудиторії від спроб Росії впливати на кілька зовнішніх виборів. Ми чули, що саме секретні служби Сполученого Королівства, а не Росія, перешкоджали президентським виборам у США (насправді існує величезна кількість доказів того, що операція Росії перешкоджає виборам у США) і що саме США організували «Брекзит», щоб знищити ЄС. Ми також почули, що американська спецслужба визнала відсутність ознак втручання іноземних держав в проміжні вибори в США – насправді США заявили, що ніяких компромісів щодо виборчої інфраструктури США немає, але також чітко попередили, що іноземні гравці, Росія зокрема, продовжують намагатися впливати на сприйняття виборців через дії, спрямовані на посіяння розбрату.

Наостанок, російськомовні ЗМІ швидко підхопили тривожне помилкове неправдиве повідомлення про те, що 20 тисяч збройних мігрантів зібралися на кордоні Хорватії, готуючись до вторгнення в ЄС. При тому, що Хорватія є країною ЄС.

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