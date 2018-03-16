Уряд Росії проводить кібер-атаки на енергетичну та іншу інфраструктуру США - ФБР

Російський уряд здійснює масштабні скоординові кібер-атаки на енергетичний та ядерний сектори США, комерційні підприємства, водопостачальні станції, авіаційну інфраструктуру, об’єкти промислового виробництва. До такого висновку прийшли спеціалісти Міністерства внутрішньої безпеки та Федерального Бюро Розслідувань.

Ця заява, у формі попередження, стала першим офіційним підтвердженням уряду, що ціллю російських хакерів є американська інфраструктура.

У спільній заяві йдеться, що «багатоступенева кампанія із вторгнення» триває з березня 2016 року. Спочатку хакери проникли у комп’ютерні системи невеличких компаній, пов’язаних з урядом, а згодом через них потрапили в індустріальні командні системи, які обслуговують критично важливу інфраструктуру.

Заява федеральних відомств була оприлюднена відразу після оголошення Адміністрацією президента Трампа про запровадження нових санкцій щодо Росії через її шкідливу кібер-активність. Зокрема, через застосування минулого року глобальної кібер-атаки "notPetya" та втручання у президентські вибори 2016 року.

У липні минулого року видання Bloomberg оприлюднило звіт, де йшлося, що російські хакери проникли у більш, ніж 10 електростанцій у семи американських штатах. Тепер джерело, знайоме із ходом слідства, повідомило, що з того часу масштаби агресивних кібер-атак значно зросли.

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