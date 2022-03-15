У Німеччині заявили, що бойкот газу з Росії міг би призвести до "масової бідності" у країні

Негайний бойкт газу та нафти з Росії міг би значно зашкодити населенню Німеччини, призвівши до безробіття та бідності. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Хабек заявив, що у разі негайної відмови на Німеччину можуть чекати “масове безробіття, бідність, люди, які не можуть зігріти будинки, люди, у яких не залишиться пального".

За словами німецького урядовця, Німеччина рухається до енергетичної незалежності поступово. "Це гірко, визнавати це морально неприємно, але поки ми не можемо це зробити", - заявив Хабек про можливість відмови від енергетичних ресурсів з Росії.

Як повідомляє видання The Guardian, уряд Німеччини працює над тим, щоб вже влітку країна могла відмовитись від російського вугілля, до кінця року - від нафти.

Видання вказує, що Німеччина на 55% залежить від Росії щодо поставок газу, на 52% - щодо вугілля, і на 34% - щодо нафти.

Американський економіст Пол Кругман у колонці оприлюдненій виданням The New York Times вказує, що Берліну дійсно складно замінити газ, який надходить з Росії. Попри це, вказує Кругман, "нині мають місце серйозні дискусії щодо того, чи може, і до якої міри, Німеччина подолати залежність від російського газу".

Готовність Німеччини розглядати поступову відмову від енергоресурсів із Росії вже є серйозною зміною, пише оглядач.

"Путін схоже досягає чогось значного: він нагадує демократичним країнам світу за що вони виступають. Він вже зруйнував репутацію Росії, як військової супер сили; тепер він також зменшує ту економічну силу, яку вона мала", - вказує Кругман.

Як повідомляє УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина залишається найбільш проблемною країною у питанні відмови від російських нафти і газу.

Кулеба вказав, що для Німеччини " відмова є надзвичайно складним рішенням, але із ними ми ведемо роботу, і віримо, що зрештою нас почують".

У статті використано матеріали The Guardian, The New York Times, УНІАН.