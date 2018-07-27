Трамп готовий їхати до Москви на запрошення Путіна, - прес-сектетар Білого дому

Президент США Дональд Трамп готовий приїхати з візитом до Москви на запрошення Володимира Путіна.

Про це сказала прес-сектетарка Білого дому Сара Сандерс після того, як раніше у п'ятницю Путін заявив, що готовий їхати до Вашингтона та запросив президента Трампа до Москви.

Сандерс повідомила: Трамп відкритий до того, щоб отримати офіційне запрошення, й очікує на візит Путіна до США наступного року.

Прес-секретарка адміністрації президента не згадала про розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера російського втручання в американські вибори 2016 року.

Саме через справу Мюллера у середу радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон назвав причиною відтермінування наступної зустрічі: "Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутись коли закінчиться "полювання на російських відьом". Тому ми погодились, що це відбудеться в наступному році".

Чи змінилась із цього питання позиція президента США та Білого дому - не повідомляється.

Новина про те, що Трамп попросив Болтона запросити Путіна до Вашингтона на другий раунд зустрічей у Вашингтоні восени, стала відомою менш ніж тиждень тому.

Однак, попри заяву про її відтермінування, у п'ятницю 27 липня, виступаючи на саміті БРІК у Йоганнесбурзі, Путін сказав: «Ми готові до таких зустрічей, ми готові запросити Президента Трампа до Москви. Він уже має це запрошення, і я йому про це сказав».

Він також похвалив Трампа, підкресливши, що «величезна чеснота президента США полягає в тому, що він завжди хоче зберегти свої обіцянки своїм виборцями».

«Ви можете критикувати його за те, що він робить, і багато людей це робить, однак зрозуміло одне – він готовий виконувати свої обіцянки», – наголосив Путін, додавши, що він вважає їхню зустріч у Гельсінкі «корисною».

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