Теффт: призупинення видачі американських віз росіянам – результат рішення Кремля

Посол США Джон Теффт відповів на запитання користувачів соціальних мереж



Призупинення видачі віз посольством США в Москві - «реальні наслідки» дій російського уряду і МЗС, спрямованих на обмеження чисельності персоналу американського дипломатичного відомства, а зовсім не відповідь на демарш.



Про це сказав посол Джон Теффт, відповідаючи на запитання користувачів соціальних мереж. Його відповіді, зняті на відео, були виставлені в середу на сайті посольства.



Як зізнався посол Теффт, йому гірко усвідомлювати, що в деяких російських ЗМІ ця історія подається як «цинічна спроба» з американської сторони покарати таким чином росіян у відповідь на вимогу скоротити чисельність кадрового складу дипвідомства.



«Це зовсім не так, - підкреслив посол. - Це не помста! Але наш штат був скорочений до такої міри, що нам довелося перерозподіляти свої кадрові ресурси для вирішення цілої низки завдань. І видача віз - одна з них. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб поліпшити ситуацію з візами, але ми намагаємося бути з росіянами відкритими і відвертими. Слід мати на увазі, що це результат рішення російського уряду ... »



Торкнувшись долі співробітників, яких торкнулися вимушені скорочення, Джон Теффт зауважив, що «це все, в цілому, дуже сумно».



«Найважче нашим російським співробітникам, - додав він. - І в добрі, і в погані часи вони працюють заради однієї мети: допомогти Росії і Америці знайти взаєморозуміння. І по відношенню до багатьох з них - висококваліфікованих фахівців, робітників, співробітників служби безпеки і інших - ми були змушені прийняти нелегкі кадрові рішення».



За словами посла, його це сильно пригнічує, але в дипвідомстві США намагаються допомогти співробітникам, які потрапили під скорочення, знайти роботу.



Разом з тим, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова раніше стверджувала, що це було «не рішення», а лише «пропозиція» з боку Росії. «Саме американська сторона якраз прийняла рішення про скорочення свого персоналу. Це була зовсім не російська вимога», - заявила вона.



У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив рішення США бажанням Вашингтона викликати невдоволення росіян діями російської влади.



Нагадаємо: в результаті скорочень, посольство США в Росії призупинило видачу неімміграційних віз з 23 серпня по 1 вересня. Видача поновиться 1 вересня, але буде відбуватися на території РФ виключно в Москві. Робота консульств в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці з видачі віз припинена на невизначений період.

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