Росіяни скуповують акції Apple, Amazon і Facebook

Інвестування за кордоном та придбання акцій американських компаній стають все більш привабливими для російського середнього класу на тлі санкцій США проти Росії, пише видання Bloomberg.

Так компанія TCS Group Holding Plc, яка надає клієнтам можливість здійснювати операції із переважно іноземними акціями стала п'ятим найбільшим брокерським посередником у Росії протягом лічених місяців від початку роботи у травні. До найпопулярніших інвестицій клієнтів компанії входять Apple Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. та Facebook Inc. Про це розповів Олександр Емешев, віце-президент компанії Tinkoff Bank, який відкрив торгівельний підрозділ у травні.

А компанія Finam Investment, яка є лідером брокерського ринку Росії за кількістю активних клієнтів, близько 15 відсотків своїх фондів тримає у закордонних акціях. Це - приблизно на 5 відсотків більше, ніж рік тому.

«На західних біржах взагалі існує більше швидкозростаючих і високоліквідних компаній, ніж у Росії, – сказав Емешев в інтерв'ю. – Плюс, ринок США виріс».

Приблизно половина з 13 мільярдів рублів (194 мільйонів доларів), вкладених клієнтами TCS, – інвестовані в іноземні компанії, говорить Емешев. За його словами, компанія-посередник накопичила понад 16 тисяч активних клієнтів, і близько 80 відсотків акцій, які вона пропонує клієнтам, є іноземними.

Попит на іноземні акції суперечить партійній лінії російського уряду. Міністр закордонних справ Сергій Лавров попереджав цього тижня, що зловживання санкціями Сполученими Штатами зрештою завдасть шкоди довірі до долара.

Тим не менше, в умовах зменшенням виплат по депозитах у Росії, посиленням сум'яття на ринках з кожним новим раундом торгівельних обмежень, а також падінням рубля до більш ніж дворічного мінімуму - росіяни все більше грошей надсилають за кордон.

Дивіться також: Суд над Манафортом - заключні дні. Коли можна очікувати рішення присяжних?