Маккейн назвав співачку Руслану втіленням свободи та незалежності, а ще - переплутав Брежнєва і Горбачова

Вона була на Євромайдані цілодобово, усіх розважала. Для мене вона була втіленням самої суті свободи та незалежності

Співачка Руслана є втіленням Євромайдану. Про це сенатор-республіканець Джон Маккейн розповів в інтерв'ю подкасту "Global" Міжнародного республіканського інституту наприкінці червня.

"Є така молода жінка, Руслана. Чудова співачка. Вона була на Євромайдані цілодобово, усіх розважала. Для мене вона була втіленням самої суті свободи та незалежності", - заявив Маккейн у відповідь на запитання про найбільш проникливі для нього особисто враження від Революції Гідності.

"Коли я думаю про Майдан, то думаю про неї", - сказав Маккейн.

Республіканець також розповів, що у розмовах із ним, українці назвали корупцію найбільшою загрозою країні.

Давайте згадаємо Рональда Рейґана, який заявив "Пане Брежнєв, знесіть цю стіну

Прикметно, що відомий прихильник України, відповідаючи на запитання про зв'язок американців з Україною, переплутав відомий вислів президента США Рейґана виголошений поблизу Бранденбурзької брами у Берліні у червні 1987-го року.

"Давайте згадаємо Рональда Рейґана, який заявив "Пане Брежнєв, знесіть цю стіну", - сказав Маккейн, спотворивши оригінал. Як відомо, Рейґан у свої промові звертався до генерального секретаря ЦК КПРС, Михайла Горбачова.

"Ми маємо боронити права людини, як США це завжди робили. І мене дуже турбує, що чинна адміністрація не робить ці цілі - допомогти цьому народу досягнути свободи та незалежності - хоча б частиною наших зусиль", - також відзначив Маккейн.

Сенатор також розповів про відвідини Маріуполя, де він зустрівся із членами "одного із волонтерських батальйонів", які зазнавали втрат від пострілів російських снайперів.

Розповідаючи про відвідини Маріуполя разом із президентом України Петром Порошенком, сенатор також розповів про трагічний момент, коли президент України вручив нагороду матері загиблого бійця.

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