Тіллерсон і Волкер їдуть в Україну у пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і спецпредставник щодо України Курт Волкер перебуватимуть з візитом в Україні у неділю

Державний секретар Рекс Тіллерсон у п’ятницю призначив колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спеціальним представником щодо України.

Повідомлення надійшло саме напередодні першого офіційного візиту Тіллерсона до Києва. У неділю, 9 липня держсекретар зустрінеться з президентом Петром Порошенком для обговорення шляхів сприяння припиненню конфлікту на сході України і на підтримку триваючих зусиль Києва щодо запровадження реформ.

«Сполучені Штати залишаються повністю віддані Мінським домовленостям», - наголосив Тіллерсон в оприлюдненій у п’ятницю заяві.

Переговори щодо України

Волкер, який разом з Тіллерсоном відвідає Україну, буде координувати усі зусилля Держдепартаменту для врегулювання конфлікту, що виник після вторгнення Росії у Крим, а згодом - у Східну Україну.

В нещодавньому інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» Волкер описав своє бачення України: «Нам необхідно мати Україну, яка є стійкою, життєздатною, процвітаючою, сильною демократією …країною, де дезінформація та пропагандистські атаки справді не мають багато впливу».

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Хоча Тіллерсон намагається відбудувати довіру з росіянами, Вашингтон відкидає припущення, що держсекретар укладе угоду з Москвою щодо Києва.

«У нас немає жодного наміру чи бажання працювати виключно з Росією. Вирішення конфлікту на Донбасі це багатостороннє питання», - заявив нещодавно високопосадовець Держдепу.

Речниця Державного департаменту Гедер Науерт заявила, що США далі занепокоєні підтримкою Росією сепаратистів у Східній Україні.

«Ми переконані, що сепаратистів підтримує Росія, фінансує Росії, і що вони несуть відповідальність за загибель українців», - сказала Науерт під час брифінгу минулого четверга. Вона закликала росіян і українців знайти спільну мову.

Чітко заявити про підтримку США суверенітету України

У п’ятницю колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав «Голосу Америки», що Тіллерсон повинен яснозаявити про «непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, визнання США, що Росія веде війну в Україні і готовність США надати потрібну допомогу».

Гербст висловив сподівання, що під час зустрічі з Тіллерсоном у неділю президент Порошенко підніме питання масштабних російських кібератак на Україну. Він додав, що США можуть багато довідатися про українську відповідь на такі російські кібератаки.

Гербст сподівається на більшу співпрацю обох країн у майбутньому у цій ділянці.

В Україні Тіллерсон зустрінеться також з молодими реформаторами від урядових та громадянських кіл. Такі зустрічі входять у рамки зусиль Вашингтона заохочувати Київ продовжувати імплементацію «реформ, які мають на меті зміцнення економічного, політичного та військового секторів України».

Уряд України заявив, що невдовзі Вашингтон і Київ підпишуть низку угод про посилення співпраці в оборонній галузі, згідно з повідомленням Порошенка після зустрічі з президентом Трампом минулого місяця. Міністр оборони України сказав, що угода стосуватиметься тільки оборонної зброї.

«Ми не виключили надання такої зброї Україні, але ми також не прийняли рішення надати зброю», - сказав чиновник Державного департаменту у відповідь на запитання про можливу угоду про постачання Україні оборонного озброєння.

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