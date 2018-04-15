США введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї в Сирії - посол США в ООН

"Побачите - незабаром будуть санкції стосовно Росії".

Посол США в ООН Ніккі Гейлі у неділю в інтерв'ю програмі "Face the Nation" на телеканалі CBS заявила, що будуть нові американські санкції щодо Росії, пов'язані з використаннія хімічної зброї у Сирії.

"Мнучин (міністр фінансів США - ГА) оголосить про це в понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть стосуватися будь-яких компаній, які займалися обладнанням, пов'язаним із Асадом та використанням хімічної зброї. І я думаю, що всі це відчують тоді. Я думаю, всі знають, що ми надсилаємо потужний меседж, і ми надіємось, що всі його почують", - заявила Ніккі Гейлі.

Коментуючи удар сил США, Великобританії та Франції по Сирії, Гейлі заявила: "Це була дуже сильна атака на програму хімічної зброї. Ми не хочемо війни. Останнє, що хотів би президент - це війна. Ми не прагнемо вбивати людей".

"Ми хотіли надіслати сильний меседж про те, що вони повинні припинити програму хімічної зброї".

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