Чого слід чекати Україні від саміту НАТО?

Україна матиме нагоду представити свою позицію стосовно співпраці з НАТО наступного тижня на зустрічі НАТО з Україною та Грузією, що відбудеться протягом другого дня саміту НАТО в Брюсселі. На відміну від звичайного протоколу, НАТО не буде проводити засідання Комісії Україна-НАТО через блокування таких зустрічей з боку Угорщини.

Угорщина зберігатиме вето на переговори України з НАТО доки не буде врегульоване питання стосовно утисків в правах, які, на думку Угорщини, здійснюються проти закарпатських угорців. Про це Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини повідомило «Голос Америки».

"Україну не можна серйозно сприймати як країну, що наближається до Європейського Союзу та НАТО з наміром приєднатись до цих організацій. З цих причин, уряд Угорщини утримуватиме вето на переговори між НАТО та Україною до того часу, поки ми не отримаємо відповідних юридичних гарантій того, що права угорців Закарпаття не будуть порушуватись", - наголошується в коментарі міністерства.

Україна сподівається, що на саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня в Брюсселі, Альянс поновить запевнення у підтримці її територіальної цілісності.

В коментарі виданню Kyiv Post Вадим Пристайко, голова місії України в НАТО, наголошує, що "найбільш важливим результатом саміту стане підтримка України з боку НАТО", а темою зустрічі НАТО з Україною та Грузією стане реформа оборони та співпраця.

Це "дозволить нам обговорити широке коло питань в сфері безпеки, включаючи безпеку регіону, навколо України, всередині України, в Криму, на Чорному морі, - практично все, що ми прагнемо обговорити з Альянсом, - зазначає Пристайко. – Президент (Порошенко) зможе презентувати те, що Україна робить з реформування оборонної сфери, безпеки та співпраці, наголосити на тому, що було зроблено з часів Варшавського саміту".

Україна також сподівається отримати статус партнерства з розширеними можливостями з діалогу та співпраці.

Запрошення України стати партнером з розширеними можливостями є природнім кроком у відносинах НАТО з Києвом, переконаний колишній заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу. Про це він написав в статті для Real Clear World.

Статус ЕОР дається тим партнерам, які роблять значний внесок до місій НАТО. Перелік країн-кандидатів залишається невеликим і включає Австралію, Фінляндію, Грузію, Йорданію та Швецію.

України немає в цьому переліку, хоча Київ відповідає всім критеріям для цього статусу, вважає Вершбоу.

Серед аргументи аналітика на користь зміцнення партнерства з Україною те. що Україна бере участь в місіях НАТО, вона збільшила внесок до місії з консультування та навчання сил в Афганістані. Київ також надавав значну допомогу операціям союзників на Балканах та в Середземноморському регіоні, і є однією з чотирьох країн без статусу членства, які беруть участь в Силах реагування НАТО, поряд з Грузією, Фінляндією та Швецією.

Україна спрямовує 5% валового внутрішнього продукту на оборону – більше ніж будь-яка країна-член НАТО. За чотири роки війни з підтримуваними Росією силами на Донбасі Україна сформувала найбільш випробувану в боях військову силу на Європейському континенті і значно зміцнила військово-промисловий комплекс, наголошує експерт.

Від цього саміту Александер Вершбоу не очікує значних рішень. «Велике питання саміту – це наміри Дональда Трампа. Чи сконцентрується він в основному на питання рівного тягаря витрат? Це може затьмарити важливість Альянсу, важливість його єдності, важливість ефективної стратегії стосовно того, як ми поводитимемось з Росією. Якщо Трамп бачитиме перспективу і визнає, що НАТО є активом для США, то це буде радісна зустріч, однак, якщо цього не буде, це буде неприємний досвід для всіх учасників", - сказав Вершбоу.

Колишній прем’єр-міністра Канади Стівен Гарпер наголосив у коментарі Kyiv Post, що через неспокійний Саміт G7, який було нещодавно проведено в Канаді і коли Трамп відмовився підписувати кінцеву заяву, не варто закладатись про саміт НАТО.

"Дуже важко передбачити динаміку між лідерами на саміті, через те, що відбулось на саміті G7 і протягом деяких інших зустрічей", - зауважив Гарпер.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен очікує, що НАТО "продемонструє єдність та солідарність, що саміт не завершиться розколом між США та рештою країн-членів Альянсу. Якщо цього досягти, це вже буде успіхом", - переконаний Расмуссен.

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